Какой вид сливочного масла самый полезный: почему его нужно есть каждый день

Сливочное масло – это тот продукт, который мы употребляем ежедневно. Мы намазываем его на бутерброды, добавляем в разнообразные блюда и выпечки. Хотя некоторые диетологи рекомендуют ограничивать употребление этого продукта, другие врачи не рекомендуют этого делать. Просто нужно различать, какое масло самое полезное, а какое есть не стоит. Следует помнить, что качественное масло получено только из натуральных молочных сливок, жирностью от 61,5% до 85%. Все остальные продукты – это маргарин, насыщенный консервантами, эмульгаторами и другими примесями. Поэтому такой продукт лучше не есть. А вот употребление натурального сливочного масла принесет много пользы для организма.

Какая польза сливочного масла для здоровья

Продукт содержит витамин А, который необходим для надлежащей работы щитовидной и надпочечной желез.

В сливочном масле есть лауриновая кислота, помогающая в лечении грибковых инфекций.

В продукте содержится лецитин, снижающий уровень плохого холестерина в крови.

За счет содержания антиоксидантов сливочное масло способно бороться со свободными радикалами, которые являются причиной рака.

Содержит витамины Е, К и антиоксиданты, которые укрепляют сосуды, улучшая их эластичность.

Сливочное масло имеет большую долю линолевой кислоты, обладает противораковыми свойствами, наращивает мышцы и повышает иммунитет.

Продукт способен защищать от кариеса, укрепляет кости и суставы.

Сливочное масло не хранится на теле в виде жировой ткани, являясь источником быстрой энергии.

Продукт содержит арахидоновую кислоту, которая является ключевой для здоровья и активности головного мозга.

Масло способно защищать молодых и пожилых людей от желудочно-кишечных инфекций.

Какой вред сливочного масла, кому нельзя есть

Это высококалорийный продукт, поэтому с ним нужно соблюдать осторожность тем, кто на диете.

Сливочное масло содержит насыщенные жиры животного происхождения, может быть тяжелым для пищеварения.

Продукт может повысить уровень "плохого" холестерина в крови, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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