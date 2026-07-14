Какой завтрак ежедневно выбирают греки: простая утренняя привычка, которую стоит перенять

Греческий обычай за завтраком, который всё чаще рекомендуют перенять / © Unsplash

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Многие путешественники, отправляясь в Грецию, представляют себе утро с обильным отельным завтраком, где столы уставлены десятками блюд. Однако повседневные пищевые привычки самих греков существенно отличаются от такого формата. В будни они обычно выбирают лёгкий и простой завтрак. Диетологи отмечают, что именно такой подход хорошо вписывается в принципы средиземноморской диеты, которую уже много лет считают одной из самых здоровых в мире.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

В обычный рабочий день большинство греков не готовят сытный утренний прием пищи. Многим достаточно чашки кофе, к которой добавляют небольшую булочку, печенье или другой легкий перекус. Именно такой завтрак является привычной частью повседневной жизни.

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Те, кто завтракает дома, нередко выбирают натуральный греческий йогурт. Его обычно дополняют медом, орехами или свежими фруктами. Благодаря высокому содержанию белка, полезных жиров и клетчатки такой вариант давно стал одним из самых популярных в утреннем меню местных жителей.

Особое место в греческой утренней культуре занимает свежая выпечка. Каждое утро возле пекарен можно увидеть людей, покупающих традиционные пироги по дороге на работу или учебу. Одним из самых известных является спанакопита — слоеный пирог с начинкой из шпината и сыра фета. Не менее популярны и другие варианты — с сыром, мясом или овощами.

Еще один традиционный завтрак состоит из простых и свежих продуктов: хлеба, сыра фета, оливок, помидоров и огурцов. Такое сочетание хорошо отражает философию средиземноморской кухни, основанной на натуральных ингредиентах без излишней обработки.

Неотъемлемой частью утреннего ритуала для греков является кофе. Кто-то предпочитает классический греческий кофе, а в теплое время года особенно популярными становятся холодные напитки — фрапе, фреддо-эспрессо и фреддо-капучино.

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Эксперты отмечают, что средиземноморская диета способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и может снизить риск развития ряда хронических заболеваний. Её основу составляют овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, оливковое масло и умеренное количество молочных продуктов.

Ценность греческого завтрака заключается не в разнообразии или большом количестве блюд, а в простоте, качестве продуктов и умеренности.

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