Какую бесплатную медицинскую помощь могут получить украинцы в амбулаторных условиях – разъяснение НСЗУ

На амбулаторном уровне обеспечиваются консультации, диагностика, наблюдение за течением лечения, проводят исследования и даже некоторые хирургические операции, не требующие круглосуточного контроля за состоянием пациента.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Такая помощь безвозмездна, если у пациента есть направление и заключена декларация с врачом. В какое заведение обращаться пациент выбирает сам – привязки к месту жительства или регистрации нет.

Амбулаторная помощь предоставляется в учреждениях, заключивших договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация в амбулаторных условиях". Такие заведения обязаны иметь не менее восьми специалистов разного профиля. В том числе это такие специалисты как гинеколог, гематолог, дерматовенеролог, нейрохирург, психиатр, сексопатолог, сурдолог, нарколог, физиотерапевт, фтизиатр для взрослых и детей и другие.

Чтобы найти заведение, где можно получить амбулаторную консультацию, нужно позвонить по телефону в НСЗУ по номеру 16-77 и узнать контакты ближайших амбулаторий, с которыми Национальная служба здоровья заключила договор. Затем – перезвонить в заведение и узнать, есть ли там соответствующий специалист.

Медицинская помощь предоставляется бесплатно при наличии направления. Во время войны направление может быть как электронным, так и бумажным. Его выписывает семейный врач, терапевт или педиатр или лечащий врач. Обратите внимание, что лечащий врач и врач-специалист может выписать пациенту направление на любые необходимые исследования и консультации. Обращаться по каждому направлению к семейному врачу не нужно.

Гинеколог, психиатр, фтизиатр, нарколог, стоматолог и врач, то есть тот, у которого наблюдается пациент, принимают без направления. Также без направления принимают пациентов в неотложном состоянии.

В рамках пакета "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация в амбулаторных условиях" государство оплачивает больницам консультации всех имеющихся в штате специалистов, а также проведение инструментальных и лабораторных исследований, необходимых пациенту для получения качественной диагностики и лечения.

Например, общеклинические и биохимические анализы, такие как общий анализ крови, тест на тропинин, тесты на витамины, а также бактериологические исследования, цитологические, иммунологические, гормональные (например, тироксин, кортизол, тестостерон, норадреналин, эстрадиол, инсулиноподобный фактор роста -1). (ИФР-1) исследования слуха, зрения, МРТ, УЗИ и др.. То есть для пациента они также должны быть бесплатными.

В амбулаторных условиях беременные женщины имеют право на бесплатное ведение беременности врачом-гинекологом. Для этого в Программе медицинских гарантий предусмотрен окерм пакет, по которому беременные могут получить бесплатно как консультации и осмотры врачей, так и все необходимые анализы и исследования.

На амбулаторном уровне обеспечивается лечение пациентов методами гемодиализа и перитонеального диализа. Их осуществляют заведения, заключившие договор с НСЗУ на соответствующие пакеты услуг.

По этому направлению для пациента бесплатны не только процедуры, но и сопутствующие консультации, исследования, контроль эффективности лечения, обеспечение необходимыми лекарственными средствами в соответствии с Национальным перечнем. Основанием для предоставления услуг является направление от нефролога и диагноз.

"В фокусе работы НСЗУ – интересы пациента. Если состояние пациента и его клинические показания позволяют ему получать медицинскую помощь амбулаторно, а не в стационаре, НСЗУ заплатит медучреждению за такую услугу", – отмечают специалисты НСЗУ.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

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