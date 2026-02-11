Какую рыбу есть после 50 лет для улучшения памяти

лосось / © Pixabay

Реклама

Для людей старше 50 лет важно правильное питание, чтобы поддерживать работу мозга, и памяти. Диетологи советуют в рацион включать рыбу определенных сортов.

Об этом пишет издание eatingwell.

Они советуют включать в свой рацион жирную рыбу, в частности лосось, поскольку она содержит белок, омега-3 жирные кислоты и витамин D — три ключевых вещества для поддержания здорового старения.

Реклама

Лосось поддерживает мышечную массу, сердечно-сосудистую систему и когнитивные функции. Омега-3 кислоты помогают сохранить структуру мозговых клеток, улучшают коммуникацию между нейронами и уменьшают воспаление, что способствует сохранению памяти и внимания. Исследования показывают, что регулярное потребление жирной рыбы снижает риск когнитивного спада у пожилых людей.

С возрастом организм теряет мышечную массу — около 5-10% за десятилетие после 50 лет. Лосось содержит около 20 граммов белка на 85 граммов порции, что помогает сохранить силу и метаболизм.

Как рыба влияет на организм

Регулярное потребление рыбы также поддерживает сердечно-сосудистую систему: омега-3 кислоты улучшают уровень холестерина и уменьшают воспалительные процессы, а две порции рыбы в неделю ассоциируются со снижением риска сердечных заболеваний.

Кроме того, лосось помогает регулировать уровень сахара в крови, поддерживает энергию и укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию белка, омега-3 и витамина D. Это вещество важно для здоровья костей и сердца, а его дефицит характерен для около 20% людей старше 50 лет.

Реклама

При покупке диетологи советуют выбирать свежий, замороженный, консервированный или копченый лосось. Светлый розовый или оранжевый цвет филе свидетельствует о свежести продукта. Замороженный и консервированный лосось — удобные и доступные варианты.

Способы приготовления: запекание, жарка с маслом, маринование, добавление в салаты, блюда из круп или в бутерброды. Регулярное включение лосося в рацион после 50 лет помогает поддерживать энергию, здоровье сердца, мозга, мышц и костей и замедляет возрастные изменения организма.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине прогнозируется существенное подорожание рыбы и морепродуктов. Эксперты рынка предупреждают, что в 2026 году на стоимость повлияет целый комплекс негативных факторов, которые «давят» на производителей.