Какую рыбу нельзя есть: опасные виды, почему они такие и чем их заменить

Какую рыбу нельзя есть / © pexels.com

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Чаще следует избегать таких видов рыбы, как акула, рыба-меч и королевская макрель, пишут в Dr.Axe. Именно эти виды накапливают наибольшее количество ртути и тяжелых металлов, в частности свинца, что может негативно влиять на нервную систему, сердце и состояние здоровья. Особенно опасно регулярное потребление такой рыбы для детей и беременных женщин.

Список рыб с высоким содержанием ртути и тяжелых металлов

Рыба накапливает токсины из окружающей среды, и чем дольше живет вид и чем выше в пищевой цепи, тем больше вредных веществ в его мясе.

К категории рыбы с тяжелыми металлами (ртуть, свинец и другие токсины) чаще всего относятся:

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Акула — один из самых загрязненных видов из-за длительной жизни и хищного способа питания.

Рыба-меч (swordfish) — имеет стабильно высокие показатели ртути.

Королевская макрель — часто превышает допустимые нормы токсинов.

Большой глаз (bigeye tuna) — может содержать значительные концентрации ртути.

Тайлфиш (tilefish) — один из лидеров по уровню загрязнения.

Именно эти виды чаще всего входят в категорию запросов «какую рыбу нельзя есть» и «опасная рыба в супермаркете».

Почему эта рыба все равно продается в магазинах

Несмотря на риски, опасная рыба в супермаркете остается на полках по нескольким причинам:

Спрос потребителей — тунец и рыба-меч считаются деликатесами. Отсутствие запрета — уровень ртути контролируется, но не всегда полностью исключает продажу. Различные стандарты стран — допустимые нормы тяжелых металлов отличаются. Маркетинг и незнание покупателей люди часто не знают, какая рыба вредит здоровью.

Поэтому важно понимать, какую рыбу лучше не покупать, даже если она выглядит привлекательно и продается в известных сетях.

Какие виды рыбы самые безопасные: альтернативы

Чтобы минимизировать риски, лучше выбирать рыбу с низким содержанием ртути и кратким жизненным циклом.

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Самые безопасные варианты:

Сардины богаты омега-3 и почти не накапливают токсины.

Лосось (особенно дикий) — один из лучших вариантов для регулярного потребления.

Сельдь — доступный и безопасный вариант.

Треска — легкая и диетическая рыба.

Анчоусы — маленькая рыба с минимальным уровнем загрязнения.

Форель — безопасная альтернатива для ежедневного рациона.

Эти виды можно смело включать в рацион, если вы хотите избежать категории «рыба вредящая здоровью».

Нормы безопасного потребления

Даже безопасную рыбу важно употреблять в меру.

Общие рекомендации:

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Две-три порции рыбы в неделю для взрослых. Беременным и детям — только рыба с низким содержанием ртути. Ограничение тунца и крупной хищной рыбы — не чаще 1 раза в неделю или реже. Следует чередовать разные виды рыбы, чтобы уменьшить накопление токсинов.

Регулярное соблюдение этих правил помогает снизить риск от рыбы с тяжелыми металлами (ртуть, свинец).

FAQ

Безопасный ли тунец для детей?

Тунец можно давать детям, но только в ограниченных количествах и лучше выбирать светлые сорта (light tuna), содержащие меньше ртути. Большеглазый тунец лучше исключить.

Помогает ли термическая обработка уменьшить ртуть в рыбе?

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Нет. Высокая температура не уничтожает ртуть и тяжелые металлы, поэтому варка или запекание не делает опасную рыбу безопасной.

Какую рыбу нельзя есть чаще?

Чаще советуют избегать акулы, рыбы-меч, королевского макреля и крупноглазого тунца из-за высокого содержания токсинов.

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