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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Какую рыбу нужно есть для улучшения здоровья

Лосось считают одной из самых полезных рыб в мире. Его часто называют «едой для молодости», ведь он поддерживает здоровье сердца, мозга, кожи и нервной системы.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Лосось – отличный источник высококачественного белка

Лосось — отличный источник высококачественного белка / © Freepik

Лосось универсален в приготовлении. Его можно запекать, готовить на пару или добавлять в салаты. Чтобы максимально сохранить омега-3 и антиоксиданты, лучше избегать пережарки.

Об этом пишет elespanol.

Благодаря своему уникальному пищевому профилю, лосось не только удовлетворяет гастрономические желания, но и вносит огромный вклад в здоровье.

Чем полезен лосось

Лосось, богатый белком, витаминами, минералами и омега-3 жирными кислотами, возглавляет список. Этот суперпродукт является особенно богатым источником докозагексаеновой кислоты (ДГК) и эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК), длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), играющих ключевую роль в организме, помогая снизить риск хронических заболеваний. Омега-3 — это незаменимые жирные кислоты со многими установленными преимуществами для здоровья, а также много потенциальных преимуществ, которые все еще активно исследуются.

Здоровье сердца

Омега-3 из жирной рыбы, такой как дикий лосось, поддерживают здоровье сердца, снижая уровень триглицеридов, уменьшая воспаление и помогая поддерживать АД. Омега-3 помогают снизить уровень ЛПНП («плохого») холестерина, а также исследования показали, что потребление жирной рыбы, такой как лосось, связано со снижением риска серьезных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Раньше мы писали о видах рыбы с максимальной пользой для организма. Больше об этом читайте в новости.

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