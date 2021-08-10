Календарь прививок для взрослых: какие вакцины нужно получить после 20 лет

Календарь прививок для взрослых: какие вакцины нужно получить после 20 лет

Иммунитет против некоторых заболеваний сохраняется не на всю жизнь, поэтому необходимо повторное введение вакцин — ревакцинация.

Вакцинация — это не только о детских инфекциях. Пандемия доказала, что прививка способна остановить самый заразный вирус. Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

Что касается других инфекционных болезней, то среди них есть чрезвычайно опасные.

Подростки, взрослые и пожилые люди также могут поранить руку и заразиться столбняком. А вакцинацию против гриппа врачи рекомендуют проходить перед началом каждого эпидсезона, чтобы обезопасить себя от инфекции, которая несет угрозу не только здоровью, но и жизни.

О вакцинации для взрослых и информацию относительно заболеваний, против которых необходимо делать прививки по календарю профилактической вакцинации, предоставляет Минздрав.

Календарь прививок для взрослых поможет сориентироваться в перечне болезней, против которых спасет вакцина. Но помните ли вы свою историю прививок?

Обычно взрослые люди, уверены, что их прививали в детстве. Впрочем, если вы потеряли детскую медицинскую карту, терапевт посоветует сдать анлиз и узнать, нужно ли вам прививаться от следующих инфекций.

Календарь прививок для взрослых

Прививки АДС-М — против столбняка и дифтерии

Взрослым следует делать каждые 10 лет жизни, потому что именно столько сохраняется иммунитет против столбняка и дифтерии.

Если последний раз вы проходили иммунизацию более 20 лет назад, вакцину вводят два раза с интервалом в 40 суток. При наличии травмы с загрязненной раной пациенту может быть показана экстренная вакцинация АДС-М.

Плановую ревакцинацию взрослых, которые ранее были привиты, проводят вакциной АДС-М в возрасте 26 лет с последующей плановой ревакцинацией.

Если вы в детстве не вакцинировались, или не знаете этого наверняка, необходимо получить как минимум три дозы вакцины АДС-М — сначала первая доза, через 40 суток — вторая, а через 6 месяцев после второй — третья.

Вакцинируют бесплатно. Прививки проводят в государственных учреждениях здравоохранения.

Корь, краснуха, паротит — прививка КПК от распространенных инфекций во взрослом возрасте

К 1990 году прививки от кори делали только один раз. Антител, по информации Минздрава, хватает на всю жизнь. Но если вы не знаете, делали вам прививку КПК или нет, лучше сдать анализы на выявление IgG к вирусу и убедиться, что в вашей крови уже есть антитела к этим трем вирусам. Инфекция у взрослых протекает с тяжелыми осложнениями на почки и сердце.

По детскому календарю прививок вакцину КПК вводят дважды — в год и шесть.

Взрослым следует вакцинироваться против кори, краснухи и паротита, если они никогда не вакцинировались от этих болезней и нет медицинских данных об иммунизации. Поэтому посетите терапевта и возьмите направление на анализ. Это быстрый и простой способ выяснить, нужна вакцинация или нет.

Невакцинированным вводят одну дозу вакцины КПК, а для наилучшей защиты — и вторую дозу через месяц.

Вакцинация бесплатная для взрослых из групп риска: медиков, педагогов, студентов, военных, участников ООС. В противном случае вакцину можно приобрести за свой счет в аптеке.

Вакцина Приорикс (Priorix) стоит от 300 грн. Прививки проводят в государственных учреждениях здравоохранения.

Противопоказания! Вакцина КПК является живой вакциной, поэтому прививку не делают во время беременности. Но прививки КПК, сделанные во время ожидания ребенка случайно, например, если женщина не знала, что беременна, не является показанием к аборту.

Вакцинация против гепатита B

Эта прививка защитит (при условии, если вы будете следить за своим здоровьем) от последствий вирусной инфекции, приводящих к таким болезням, как цирроз и рак печени.

ВОЗ включила вакцину в национальные календари прививок только в 2001 году.

Невакцинированным взрослым 18-35 лет, которые не получали прививку, не помешает обезопасить себя от этой инфекции.

Обратитесь к врачу, он назначит лабораторные исследования на наличие анти-HBs (HBsАb), которые помогут выяснить, проводили вам вакцинацию от гепатита.

Схему вакцинации и дозирования подбирает врач (в зависимости от возраста и медицинской истории пациента).

Вацинування проводят за свой счет пациента. Вакцину можно приобрести в аптеке.

Вакцина от гепатита Хаврикс стоит от 300 грн.

Энджерикс-B — вакцина для профилактики вирусного гепатита В стоит от 1500 грн. Прививки проводят как в государственных учреждениях здравоохранения, так и частных клиниках.

Важно! Хранить вакцину к проведению прививки нужно в холоде.

Ревакцинацию после иммунизации не проводят.

Прививки против вируса папилломы человека (ВПЧ)

Этой вакцинации нет в перечне обязательных прививок МОЗ, но вирус папилломы человека (ВПЧ), или папилломавирус, является чрезвычайно распространенным инфекционным вирусным заболеванием, передающимся половым или контактно — бытовым путем.

По медицинской статистике, вирус папилломы человека имеют более 50% населения мира, особенно подвержены ему люди со слабой иммунной системой.

Вирусом папилломы человека называют большую группу вирусов, в которую входит более 100 разновидностей.

Медики утверждают, что 75% взрослого населения являются здоровыми носителями вируса папилломы, так как многими его видами дети заражаются еще в детских коллективах. Однако, до клинических проявлений, то есть появления бородавок, папиллом и кондилом, доходит далеко не всегда. Кроме того, в большей части инфицированных детей и молодых людей (преимущественно до 25 лет) папилломы и бородавки проходят сами по себе. ВПЧ чрезвычайно агрессивен. В 70% случаев вирус становятся причиной рака шейки матки. Поэтому вакцину против ВПЧ рекомендуют делать всем девушкам в пубертатном периоде. Впрочем, даже если вам немного за 30, и вы уже были инфицированы одним из типов ВПЧ, вакцина защитит вас от других.

Мужчинам вакцинация против ВПЧ также будет полезна: у них вирус в 90% случаев становится причиной остроконечных кондилом и повышает риск злокачественных опухолей заднего прохода.

Вакцинация против пневмококковой и гемофильной инфекции — для хронических больных

Пневмококки — главные возбудители менингита, синусита, отита и пневмонии у взрослых, а гемофильная инфекция способна вызвать тяжелые повреждения ЦНС и органов дыхательной системы. В группе риска — лица с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, неврологическими заболеваниями, сахарным диабетом, циррозом печени, иммунодефицитом и болезнью Ходжкина.

Для профилактики менингита и гемофильной инфекции достаточно одной прививки против пневмококковой инфекции и трехкратного введения вакцины от гемофильной инфекции.

Ежегодная вакцина против гриппа

Эпидемии гриппа случаются каждый год, а поскольку вирус постоянно мутирует, одноразовой профилактического введения вакцины или приобретенного иммунитета — недостаточно. Вакцинацию рекомендуется проходить перед началом эпидсезона (в октябре-декабре).

Современные вакцины зарекомендовали себя как лучшее профилактическое средство против гриппа, и показаны всем, кто не хочет подвергать свое здоровье опасности. Пожилые люди, работники медицинских учреждений, торговли, общественного питания и учебных заведений находятся в группе риска, поэтому для них прививки от гриппа — обязательны.

Вакцинации от гриппа, как правило, делают и в государственных поликлиниках, и в частных заведениях.

Вакцина от гриппа обычно предназначена для выработки иммунитета от нескольких штаммов. Часто вакцинироваться предлагают на производстве или в офисах. Не отказывайтесь. Прививк, если и не убережет вас от вируса на 100%, то точно снизит риск осложнений и не позволит слечь с гриппом.

Вакцинация от COVID-19

У людей, которые дважды сделали прививки против коронавируса, втрое меньше шансов подхватить COVID-19. Об этом рассказали ученые Имперского медицинского колледжа Великобритании.

Эксперты проводили исследование в период с 24 июня до 12 июля и проверили более 100 тыс человек. Они подчеркнули, что ни одна из вакцин, которые существуют, не способна на 100% защитить от коронавируса, но риск заражения после вакцинации уменьшается на 50-60%.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может спасти жизнь. Как показывает опыт различных стран мира, самая высокая летальность от болезни, вызванной штаммом "Дельта", именно среди невакцинированного населения.

В Украине вакцинацию от COVID-19 проводят препаратами AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac, Spikevax от компании Moderna и Pfizer-BioNTech.

Вакцина Oxford/AstraZeneca разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Италии и имеет торговое название AstraZeneca. МОЗ одобрил вакцину для экстренного медицинского применения.

Китайская антиковидная вакцина CoronaVac от пекинской биофармацевтической компании Sinovac.

Вакцина от коронавирусной инфекции компаний Pfizer-BioNTech (она же Comirnaty, она же BNT162b2).

Антиковидная вакцина с эффективностью 96% Novavax. Данную американскую вакцину производят по лицензии на основе Serum Institute в Индии.

Американская вакцина Moderna, по утверждению производителя, стойка к новому штамму коронавируса «Дельта».

Прививка от коронавируса одной из этих вакцин делается два раза. Рекомендуемая ревакцинация — через 28 дней. В настоящее время идет согласование о необходимости бустерной (третьей) дозы и сокращение срока между введением доз вакцины от COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины пока ожидает результатов научных исследований по эффективности третьей дозы вакцины против коронавируса.

Все о вакцине Pfizer против коронавируса — как действует, эффективность и побочные реакции, читайте в материале ТСН.

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