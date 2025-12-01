Календарь профилактических прививок: что и для кого изменится с 1 января 2026 года

Минздрав планирует обновить Календарь профилактических прививок / © Pexels

С 1 января 2026 года в Украине обновят календарь обязательных профилактических прививок. Среди изменений — прививка против вируса папилломы человека, переход на комбинированные вакцины и изменение схем по возрасту.

Об этом сообщили в Минздраве.

В частности, он будет охватывать 11 инфекционных заболеваний: туберкулез, гепатит В, корь, паротит, краснуху, полиомиелит, дифтерию столбняк, коклюш, ХИБ-инфекцию и вирус папилломы человека (ВПЧ).

Также в Украине вводится одноразовая бесплатная вакцинация девочек в возрасте от 12 до 13 лет от вируса папилломы человека. Изменят и схему прививки против кори.

Со следующего года прививки от полиомиелита будут делать только инъекционно, то есть шприцем. Сейчас в Украине используется комбинированная схема прививки.

Напомним, в Украине в течение года количество случаев кори возросло более чем в десять раз. Наибольшую опасность представляет инфекция именно для детских коллективов. Как отметил главный санитарный врач Игорь Кузин, корь является одной из самых заразных болезней: девять из десяти невакцинированных детей, контактирующих с больным, неизбежно инфицируются.