Камни в почках: какие продукты нужно есть

Исследователи выяснили, что употребление цитрусовых и ягод снижает риск мочекаменной болезни.

Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Статистический анализ показал, что у людей, регулярно употреблявших цитрусовые, дыни и ягоды, а также помидоры, риск камней в почках был ниже. А более высокое потребление добавленных сахаров ассоциировалось с повышенной вероятностью заболевания.

Исследователи обратили внимание на то, что связь между питанием и риском камней часто носит нелинейный характер. Для многих групп продуктов существует оптимальный диапазон потребления: умеренное количество связано с меньшим риском, тогда как слишком низкое, так и слишком высокое потребление может давать защитного эффекта.

Фрукты и овощи, богатые калием и органическими кислотами, могут снижать кристаллизацию солей в моче, а молочные продукты обеспечивают кальций, что уменьшает всасывание оксалатов в кишечнике. Добавленные сахара, напротив, могут нарушать обмен веществ и повышать выведение кальция с мочой.

Напомним, эксперты в ходе исследований выяснили, что сладости не только связаны с увеличением веса и диабетом, но считаются серьезной угрозой для здоровья почек.