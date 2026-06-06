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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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229
Время на прочтение
1 мин

Камни в почках: сколько нужно пить воды каждый день

Почки играют немаловажную роль в регулировании уровня воды в организме, поэтому правильный режим употребления воды очень важен для их нормальной работы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Почки

Почки / © Pixabay

Камни в почках имеют около 10% взрослых людей. Поддержка водного баланса — главный способ для предотвращения этой проблемы.

Об этом пишет EatingWell.

Употребление воды может предотвратить чрезмерное закисление мочи, что не только может раздражать слизистую мочевыводящих путей, но и привести к образованию камней. Низкий объем мочи может привести к перенасыщению мочи — состоянию, при котором моча больше не может содержать растворенные минералы в высоких концентрациях, что приводит к их кристаллизации. После кристаллизации минералы начинают слипаться, образуя камни.

«Общая рекомендация по потреблению жидкости для взрослых составляет примерно 2,5–3 литра общей жидкости в день, что составляет примерно 10–12 стаканов», — сказала диетолог Джессика Кленси-Строун.

Напомним, эксперты в ходе исследований выяснили, что сладости не только связаны с увеличением веса и диабетом, но считаются серьезной угрозой для здоровья почек.

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Дата публикации
Количество просмотров
229
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