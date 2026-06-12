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Кардиолог назвал орех, который следует есть каждый день для здоровья сердца
Эксперт рассказал о механизме их пользы для сердца.
Орехи — высококалорийный продукт, однако они заслуживают места в рационе благодаря содержанию полезных жиров, антиоксидантов и положительному воздействию на сердечно-сосудистую систему.
Об этом пишет Mensjournal.
Употребление орехов несколько раз в неделю снижает риск инфаркта миокарда, внезапной сердечной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний на 30-50 процентов.
Доктор медицинских наук, кардиолог Надим Гелу назвал грецкие орехи лучшим выбором для здоровья сердца.
«Волоские орехи — отличный выбор. Они являются богатым источником омега-3 жирных кислот, которые наш организм не может производить самостоятельно. Эти жирные кислоты снижают уровень триглицеридов, высокий уровень которых может усугубить влияние плохого холестерина в крови», — пояснил он.
Содержащиеся в грецких орехах омега-3 помогают улучшить уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП), уменьшают количество «плохого» (ЛПНП) и способствуют расслаблению кровеносных сосудов, улучшая кровообращение и потенциально снижая давление.
Кардиолог советует потреблять примерно четверть стакана грецких орехов в день, то есть пять порций в неделю. Это поможет поддерживать здоровье сердца.
Напомним, врачи-кардиологи рассказали, какие простые продукты каждый день добавляют в свой рацион. По их словам, такая еда помогает контролировать холестерин и давление.