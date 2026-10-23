ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
348
Время на прочтение
2 мин

Кардиолог назвала овощ, который может снизить кровяное давление: он есть почти на каждой кухне

Высокое кровяное давление повышает риск инсульта и сердечных заболеваний. Однако один доступный овощ содержит вещества, которые способствуют расширению сосудов и могут помочь контролировать давление.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Как снизить высокое давление — кардиолог назвала полезный овощ

Как снизить высокое давление — кардиолог назвала полезный овощ

Высокое кровяное давление повышает риск серьезных проблем со здоровьем, в частности инсульта и сердечных заболеваний. Помимо лечения, назначенного врачом, определенную роль в контроле давления могут играть питание и физическая активность.

Об этом сообщило издание Express.

Кардиолог больницы Mount Sinai Fuster Heart Hospital в Нью-Йорке доктор Аннапурна Кини назвала овощ, который может быть полезен для поддержания нормального кровяного давления. Речь идет о свекле.

Специалист пояснила, что его употребление способствует расширению кровеносных сосудов и помогает им сохранять эластичность. Это важно, поскольку с возрастом сосуды становятся более жесткими, а в артериях могут накапливаться бляшки, что связано с повышением кровяного давления.

Почему свекла может влиять на давление

Диетолог Натали Риццо пояснила, что свекла содержит много нитратов. В организме они превращаются в оксид азота — вещество, которое расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоток. Благодаря этому свекла может способствовать снижению кровяного давления.

Полезна может быть и свекольная ботва. Риццо советует готовить её с оливковым маслом, небольшим количеством чеснока и щепоткой соли. Зелень также можно добавлять в салаты, супы и запеканки.

Чем опасно высокое давление

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), неконтролируемая гипертония со временем может повредить кровеносные сосуды и внутренние органы. Она повышает риск сердечного приступа, инсульта, сердечной и почечной недостаточности, аневризмы аорты, сосудистой деменции, ухудшения зрения и сексуальной дисфункции.

Людям, подверженным риску гипертонии, важно регулярно контролировать артериальное давление и обращаться к врачу. Изменения в рационе могут дополнять профилактику и лечение, но не заменяют назначенных препаратов.

Напомним, ранее мы сообщали, что регулярное употребление чая связывают со снижением риска сосудистых заболеваний на 11%. Однако одна привычка может превратить потенциально полезный напиток в дополнительный фактор риска.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie