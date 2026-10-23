Кардиолог назвала овощ, который может снизить кровяное давление: он есть почти на каждой кухне

Как снизить высокое давление — кардиолог назвала полезный овощ

Реклама

Высокое кровяное давление повышает риск серьезных проблем со здоровьем, в частности инсульта и сердечных заболеваний. Помимо лечения, назначенного врачом, определенную роль в контроле давления могут играть питание и физическая активность.

Об этом сообщило издание Express.

Реклама

Кардиолог больницы Mount Sinai Fuster Heart Hospital в Нью-Йорке доктор Аннапурна Кини назвала овощ, который может быть полезен для поддержания нормального кровяного давления. Речь идет о свекле.

Реклама

Специалист пояснила, что его употребление способствует расширению кровеносных сосудов и помогает им сохранять эластичность. Это важно, поскольку с возрастом сосуды становятся более жесткими, а в артериях могут накапливаться бляшки, что связано с повышением кровяного давления.

Почему свекла может влиять на давление

Диетолог Натали Риццо пояснила, что свекла содержит много нитратов. В организме они превращаются в оксид азота — вещество, которое расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоток. Благодаря этому свекла может способствовать снижению кровяного давления.

Полезна может быть и свекольная ботва. Риццо советует готовить её с оливковым маслом, небольшим количеством чеснока и щепоткой соли. Зелень также можно добавлять в салаты, супы и запеканки.

Чем опасно высокое давление

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), неконтролируемая гипертония со временем может повредить кровеносные сосуды и внутренние органы. Она повышает риск сердечного приступа, инсульта, сердечной и почечной недостаточности, аневризмы аорты, сосудистой деменции, ухудшения зрения и сексуальной дисфункции.

Реклама

Людям, подверженным риску гипертонии, важно регулярно контролировать артериальное давление и обращаться к врачу. Изменения в рационе могут дополнять профилактику и лечение, но не заменяют назначенных препаратов.

Напомним, ранее мы сообщали, что регулярное употребление чая связывают со снижением риска сосудистых заболеваний на 11%. Однако одна привычка может превратить потенциально полезный напиток в дополнительный фактор риска.

Новости партнеров

Новости партнеров