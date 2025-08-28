Кардиолог рассказал о простом упражнении, которое снижает риск сердечного приступа.

Ежедневное упражнение для здоровья сердца / © Freepik

Лишь пол часа активной ходьбы вместо сиденья может существенно снизить вероятность сердечного приступа.

Это утверждает кардиолог Дмитрий Яранов, пишет dailymail.

Давно известно, что регулярные физические упражнения уменьшают риск серьезных заболеваний — сердечно-сосудистых недугов, инсультов, диабета 2 типа и даже некоторых видов рака. Поэтому медики рекомендуют взрослым быть физически активными ежедневно, сочетая аэробные нагрузки и упражнения для мышц — в общей сложности не менее 150 минут в неделю.

Даже несколько минут движения в течение дня помогают снизить риск образования опасных тромбов, которые могут стать причиной сердечных осложнений.

В видеообъяснении, набравшем более 3,6 млн просмотров в Instagram, он пояснил, что на самом деле человек имеет два сердца. Одно — в груди, а второе — в икрах.

«Каждый шаг, подъем на носки или сокращение мышц помогает проталкивать кровь обратно к основному сердцу, поддерживает циркуляцию и предотвращает образование тромбов», — говорит врач.

Он предупредил, что современный малоподвижный образ жизни разрушает эту «вторую сердечную систему»: мы слишком много сидим, мало ходим и теряем мышечную массу с возрастом.

Советы врача

Доктор Яранов рекомендует ежедневно больше двигаться: ходить пешком, делать подъемы на носки даже во время работы за столом, предпочесть лестницу вместо лифта и укреплять икроножные мышцы.

«Не ждите, пока будет слишком поздно. Начните уже сегодня — ваше будущее „я“ будет вам благодарно», — отметил он.

Данные исследований

Предыдущие научные работы показывали, что 10 тысяч шагов в день снижают риск сердечных заболеваний, рака и преждевременной смерти. В то же время, новые данные свидетельствуют, что даже 7 тысяч шагов достаточно для уменьшения риска деменции, сердечно-сосудистых проблем и некоторых видов онкологии.

Также важен темп ходьбы, ведь исследование подтвердило, что короткая быстрая прогулка полезнее трех часов медленного шага.

Специалисты также связывают ситуацию с распространением нездорового питания, последствиями COVID-инфекции для сердечно-сосудистой системы и перебоями в работе медицинских услуг.

Внимание, эта информация носит исключительно информационный характер. Она не предназначена для замены консультации с квалифицированным врачом или другим медицинским специалистом. Всегда обращайтесь к своему врачу с любыми вопросами, касающимися вашего медицинского состояния. Никогда не игнорируйте профессиональный медицинский совет и не медлите с его поиском.

