Кардиологи назвали единственную вещь, которая действительно уменьшает накопление бляшек в артериях

Также специалисты добавили 5 советов для предупреждения проблем с сердцем.
Есть много факторов риска, которые можно контролировать, чтобы снизить риск и замедлить накопление холестерина, жира, кальция и клеточных остатков на стенках артерий, это сужает их, следовательно уменьшает кровоток и увеличивает риск сердечных заболеваний.
Об этом рассказал доктор медицинских наук, сертифицированный консультант-кардиолог Ригвед Тадвалкар, пишет Yahoo.
Кардиолог сообщил, что изменив единственную привычку можно предотвратить накопление бляшек в артериях.
"Одной из мощных привычек борьбы с накоплением бляшек в артериях является регулярная физическая активность. Упражнения помогают снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП, повысить уровень "хорошего" холестерина ЛПВП и улучшить артериальное давление, что способствует здоровью артерий", — говорится в сообщении.
Доктор Тадвалкар добавил, что физические упражнения имеют даже противовоспалительный эффект и помогают снизить чувствительность к инсулину, уменьшая риск развития диабета 2 типа – состояния, повышающего риск сердечных заболеваний.
Мышцы, которые работают, требуют больше кислорода и питательных веществ. В ответ на регулярные физические упражнения в нашем организме растет количество кровеносных сосудов. артерий из-за образования бляшек", — объяснил специалист.
Он напомнил и о стандартной рекомендации Американской кардиологической ассоциации, заключающейся в том, чтобы уделять 150 минут аэробной активности умеренной интенсивности в неделю.
"Это около 20 минут в день. Даже столько лучше, чем ничего", — добавляет специалист.
В то же время Тадвалкар рекомендует начинать медленно и с незначительных объемов, особенно если человек раньше не мог соблюдать режим тренировок.
"Для тех, кому тяжело начать тренироваться, рекомендую разбавить свой рабочий "сидячий" график короткими прогулками в течение дня. Постепенно увеличивайте продолжительность и интенсивность по мере улучшения вашей физической формы", — добавляет специалист.
Он рекомендует найти нравящиеся занятия: быстрая ходьба, плавание, велосипед, танцы — варианты безграничны.
Как уменьшить накопление бляшек в артериях: 5 советов кардиологов
Обследуйтесь и узнайте свои факторы риска
"Самое важное, что вы можете сделать для здоровья своего сердца, в частности определить, есть ли у вас бляшки в артериях, — это понять факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Главное — пересмотреть их со своим врачом, чтобы убедиться, что они тщательно оценены и, если необходимо, решены посредством изменения образа жизни и/или приема лекарства», — говорит доктор медицинских наук, кардиолог Ашиш Сарраджу.
Доктор Сарраджу говорит, что этот шаг может помочь врачу разработать с вами индивидуальный план лечения.
"Существует много факторов риска накопления налета в артериях, в частности, высокий уровень холестерина, кровяное давление, диабет, курение и сердечные заболевания в семейном анамнезе", — отмечает кардиолог.
Соблюдайте диету
Кардиологи приводят пример средиземноморской диеты, которую считают лучшей для сердца.
Этот рацион помогает снижать риск сердечных заболеваний.
Диета содержит следующие продукты:
- Фрукты
- Овощи
- Цельного зерна
- Орехи
- Оливковое масло
- Источники белка, такие как фасоль, рыба и птица
- Молочные продукты в умеренных количествах
Бросьте курить
Одно из важнейших действий, которые люди могут предпринять, чтобы уменьшить риск образования бляшек в артериях, это бросить курить, если они этого до сих пор не предприняли.
"Курение имеет известную связь с накоплением налета на стенках сосудов и способствует воспалению", — говорит специалист.
Управляйте уровнем стресса
Хронический стресс способствует воспалению, приводящему к усилению накопления бляшек в артериях. Изучение методов релаксации, таких как йога или медитация может быть полезным для смягчения реакций на внешние раздражители.
Держите проблему под контролем
Если изменения привычек и рациона не помогают устранить риск проблем с сердцем, приступите к профилактической терапии.
Методы лечения могут содержать:
- Медикаменты для контроля холестерина ЛПНП, например статины
- Лекарство от АД
- Препараты для контроля диабета
Очень важно обратиться к врачу и пройти всестороннее медицинское обследование. Если вас беспокоит сердце, обратитесь к своему семейному терапевту как можно раньше.
В материале использованы источники и советы следующих консультантов:
- Ригвед Тадвалкар, доктор медицинских наук, сертифицированный консультант-кардиолог в Центре здоровья Провиденс Сент-Джон
- Барбара Шехтер, доктор медицинских наук, кардиолог из медицинского центра Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center
- Ашиш Сарраджу, доктор медицинских наук, кардиолог по профилактической кардиологии клиники Кливленда
- Кевин Раби, доктор медицинских наук, кардиолог из Memorial Hermann в Хьюстоне
- Как бросить курить, CDC.