Кардиологи назвали самые вредные привычки для здоровья сердца

Хотя генетика играет определенную роль в здоровье сердца, она далеко не решает чью-либо судьбу.

Кардиологи утверждают, что некоторые привычки оказывают большее влияние на здоровье сердца, чем другие. Одна из них может оказать абсолютно разрушительное влияние не только на сердце, но и на общее состояние здоровья.

Об этом пишет Parade.

Какая привычка самая вредная для здоровья сердца?

По мнению кардиолога Cedars Sinai, доктора медицинских наук Нормана Лепора и доктора медицинских наук Майкла Левина, клинического инструктора кафедры медицины отдела кардиологии имени Леона Х. Чарни Нью-Йоркского университета Langone Health, худшая привычка для здоровья сердца – курение и вейпинг.

"Курение и вейпинг значительно повышают риск инсульта, инфаркта и периферических сосудистых заболеваний, что может привести к ампутации ног в тяжелых случаях", — говорит доктор Лепор. Он добавляет, что регулярное употребление табака также может повлечь за собой образование бляшек в коронарных артериях, что может повысить уровень холестерина.

Доктор Левин не украшает влияние курения или вейпинга на здоровье сердца. “Худшей привычкой, связанной со здоровьем сердечно-сосудистой системы, остается употребление табака. Существует значительный риск общих сердечно-сосудистых заболеваний, а также повышен риск рака», — говорит он.

Если вы курите или вейпите, вам может быть трудно бросить. Ни один из врачей не говорит, что от этой привычки легко отказаться. Но оба говорят, что самое лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья, — это сделать все, чтобы бросить курить.

"Существует много различных средств, которые помогают в этом, включая замену никотина, а также лекарства, отпускаемые по рецепту", — говорит доктор Левин. Он поощряет всех курящих или вейпирующих поговорить со своим врачом о том, какие есть варианты относительно лекарств, которые могут помочь вам бросить курить.

Другие привычки, которые могут негативно повлиять на здоровье сердца

Если вы не курите и не войпите, это еще не значит, что вы не в зоне риска. Оба врача говорят, что есть многие другие привычки, которые могут негативно повлиять на здоровье сердца. "Другая распространенная привычка, которая вредит здоровью сердца и сердечно-сосудистой системы, включает малоподвижный образ жизни и плохую диету с высоким содержанием насыщенных жиров и высоким потреблением натрия", — говорит доктор Левин, добавляя, что избыточный вес может привести к различным проблемам. со здоровьем. что повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор Лепор говорит, что особенно важно держать уровень холестерина под контролем. "Употребление табака является худшей привычкой для здоровья сердца, но наличие высокого уровня холестерина ЛПНП является наибольшим фактором риска [проблем с сердечно-сосудистым здоровьем]", — говорит он.

Тем не менее, вы все еще можете сделать многое, чтобы удержать уровень холестерина ЛПНП от повышения. Доктор Лепор говорит, что следует избегать трансжиров (содержащихся в жареной пище), сводить к минимуму продукты с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров, употреблять продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров (таких как морепродукты, авокадо и орехи), а также выполнять регулярные физические упражнения Все это способы поддерживать уровень холестерина ЛПНП на должном уровне.

Если у вас высокий уровень холестерина, он рекомендует поговорить со своим врачом о отпускаемых по рецепту средствах, например статины, которые могут помочь.

Какая привычка лучшая для здоровья?

Теперь, когда вы знаете самые плохие привычки для здоровья сердца, вам может быть интересно, какая привычка самая лучшая. Врачи в этом смысле говорят о здоровом питании и регулярных физических упражнениях. Иногда лучший совет наиболее ожидаем.

Доктор Лепор говорит, что регулярно рекомендует пациентам средиземноморскую диету, в которой акцент делается на растительной пище и полезных жирах. Что касается движения, доктор Левин советует, что нужно уделять минимум 150 минут в неделю быстрой ходьбе или физическим упражнениям.

Чтобы узнать больше о связи между вашим потреблением алкоголя и здоровьем сердечно-сосудистой системы, просмотрите, что происходит с вашим сердцем, когда вы употребляете алкоголь.

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