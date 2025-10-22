- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 2 мин
Карина Мацуева: как вернуть себе жизнь в эпоху зависимости от всего Новости компаний
Сегодня зависимостями стало буквально всё — телефон, работа, социальные сети, новости, чужие мнения.
Мы привыкли быть на связи, но всё реже бываем на связи с самими собой.
Мир ускорился до такой степени, что человек перестал слышать собственный голос.
Карина Мацуева — человек, который помогает людям этот голос вернуть.
Без громких терминов и без обещаний чудес.
Она не учит жить правильно — она помогает вспомнить, как жить по-настоящему.
«Я не в сети. Я — в реальности. Если вы устали от фальши — найдите меня», — говорит Карина.
К ней приходят успешные, сильные, внешне уверенные люди, которые однажды осознают: у них всё есть, кроме покоя.
Они живут в красивых домах, строят бизнесы, вдохновляют других — но теряют связь с собой.
Карина помогает вернуть эту связь, избавиться от внутренней зависимости — от чужого мнения, контроля, страха, пустоты.
В основе её работы — простота и честность.
Она не разбирает прошлое, не ищет виноватых, не уводит в философию.
Она помогает человеку остановиться, выдохнуть и услышать себя.
С этого момента начинается настоящая свобода.
Карина говорит, что большинство проблем современного человека — не в теле и не в деньгах, а в том, что мы забыли быть живыми.
И именно к этому состоянию она помогает вернуться.
Не как психолог, не как коуч, а как человек, который сам прошёл путь восстановления — от усталости и перегрузки к ясности и внутренней силе.
Сегодня Карина живёт и работает в Марбелье, Испания.
Она проводит индивидуальные встречи и закрытые программы для тех, кто готов к настоящим переменам — без громких слов, без онлайн-шоу, без обещаний.
Просто тихо и по-настоящему.