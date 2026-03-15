ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
530
Время на прочтение
1 мин

Картофель фри несет страшную опасность для здоровья – кто в зоне риска

Способ приготовления картофеля имеет критическое значение. В частности, три порции картофеля фри в неделю повышают риск на 20%.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Способ приготовления картофеля имеет критическое значение

Способ приготовления картофеля имеет критическое значение / © Veer

Один из самых любимых продуктов в мире — картофель фри — при частом потреблении значительно повышает риск развития диабета.

О результатах исследования сообщило издание The Guardian.

Употребление картофеля фри три раза в неделю увеличивает вероятность возникновения диабета 2 типа на 20%, а пятикратное потребление — уже на 27%.

Исследователи пришли к выводу, что не сам картофель вредит здоровью, а именно метод его приготовления.

Например, запеченный, вареный или пюреобразный картофель увеличивает риск диабета лишь на 5% при такой же частоте употребления. Лучшей альтернативой, по данным ученых, является замена картофеля цельнозерновыми продуктами — это может снизить риск на 8%.

Если же исключить картофель фри — риск уменьшается на 19%. Диетолог Кавтер Хашем из Лондонского университета имени королевы Марии подчеркнула, что картофель может быть частью сбалансированного питания, если готовить его без излишка жира и соли.

Раньше мы писали о 15 самых полезных фруктах при диабете. Больше об этом читайте в новости.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie