Картофель фри несет страшную опасность для здоровья – кто в зоне риска

Способ приготовления картофеля имеет критическое значение / © Veer

Один из самых любимых продуктов в мире — картофель фри — при частом потреблении значительно повышает риск развития диабета.

О результатах исследования сообщило издание The Guardian.

Употребление картофеля фри три раза в неделю увеличивает вероятность возникновения диабета 2 типа на 20%, а пятикратное потребление — уже на 27%.

Исследователи пришли к выводу, что не сам картофель вредит здоровью, а именно метод его приготовления.

Например, запеченный, вареный или пюреобразный картофель увеличивает риск диабета лишь на 5% при такой же частоте употребления. Лучшей альтернативой, по данным ученых, является замена картофеля цельнозерновыми продуктами — это может снизить риск на 8%.

Если же исключить картофель фри — риск уменьшается на 19%. Диетолог Кавтер Хашем из Лондонского университета имени королевы Марии подчеркнула, что картофель может быть частью сбалансированного питания, если готовить его без излишка жира и соли.

Раньше мы писали о 15 самых полезных фруктах при диабете. Больше об этом читайте в новости.