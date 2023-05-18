Касается ушей: ученые назвали необычный способ похудения

Новое исследование предполагает, что иглоукалывание с использованием крошечных бусинок, а не игл, может убрать до 10 см с талии при использовании на ушах.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Уходя своими корнями к традиционной китайской медицине, бусины или "семена" прикрепляются к шести точкам наружного уха, чтобы стимулировать нервы и органы, регулирующие аппетит, чувство сытости и чувство голода.

Тем, кто использовал эту технику, удалось сократить потребление пищи вдвое за три месяца и существенно снизить вес, индекс массы тела (ИМТ) и жировые отложения.

В исследовании приняли участие 81 японец в возрасте от 21 до 78 лет с избыточным весом или ожирением, со средним ИМТ 28,4 и высоким уровнем абдоминального жира.

Каждый взвешивался и измерялся в начале и конце лечения, включая массу тела, процент жира в организме, жировую массу, безжировую массу, мышечную массу, ИМТ и абдоминальный жир.

Известная как аурикулярная акупунктура, она производилась с использованием металлических ушных шаров диаметром 1,5 мм в шести точках наружного уха, представляющих пищевод, верхнюю часть желудка, желудок, легкие и эндокринную систему.

К этим точкам на обоих ушах были прикреплены бусины, чтобы участники постоянно получали одинаковое давление на каждую из шести точек иглоукалывания, меняя их дважды в неделю во время визитов в больницу.

Участников попросили сократить общее потребление пищи наполовину в течение трех месяцев лечения, и они вели дневники питания.

Исследователи из клиники Токио обнаружили, что участники потеряли в среднем 10,4 см в талии, сократившись в среднем с 98,4 см до 88 см.

Они также потеряли 4% общего жира в организме, обычно с 28,2% до 24,3%, согласно исследованию, представленному на Европейском конгрессе по ожирению в Дублине.

Показатели нездорового абдоминального жира снизились, а ИМТ снизился почти на 3 балла с 28,4 кг/м2 до 25,5 кг/м2 в среднем.

Доктор Такахиро Фудзимото, руководивший исследованием, сказал: "Наши результаты показывают, что акупунктура на ухе может способствовать снижению веса в сочетании с диетой и физическими упражнениями. Вполне вероятно, что иглоукалывание имеет положительный эффект, подавляя тягу и аппетит, улучшая пищеварение и повышая метаболизм".

Исследователи признали ограничения, в том числе наблюдение в небольшой группе в течение короткого периода времени.

Эксперты также предположили, что другие элементы вмешательства могли способствовать снижению веса, например ведение дневника питания, что повышает осведомленность людей о своем рационе.

Напомним, женщина похудела на 55 кило, удалив 85% желудка. Она призналась, что теперь у нее есть другая проблема с питанием.

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