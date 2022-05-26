Коклюш: что это за болезнь и как от нее защититься

Коклюш – это инфекционное заболевание, поражающее дыхательную систему.
Болезнь проявляется в сильных приступах кашля, которые могут длиться месяцами, а иногда приводят к остановке дыхания у ребенка.
Избежать тяжелых проявлений болезни и осложнений позволяет вакцинация. Что важно знать о коклюше и иммунизации против него – в инфографике Минздрава.
Кашлюк легко распространяется от человека к человеку, главным образом воздушно-капельным путем при кашле или чихании.
Многие дети, заразившиеся коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель.
Наиболее опасно это заболевание для новорожденных.
В Украине вакцинация от коклюша входит в перечень обязательных гарантированных государством прививок. Их можно сделать у семейного врача или педиатра бесплатно.
Прививка от коклюша позволяет полностью предотвращать развитие заболевания или же способствовать протеканию болезни в легкой форме.
Читайте также: