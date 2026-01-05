Катастрофа для вашего мозга: от какой еды следует отказаться

Богатая жирами нездоровая пища может изменять химические вещества мозга / © Associated Press

Употребление жирной и переработанной пищи приводит к нарушениям в работе мозга и отключению важных функций.

Об этом пишет издание VICE.

Дело в том, что мозг человека зависит от «сезонных» жиров в пище, чтобы ощущать время года. Однако чрезмерное потребление чипсов, бургеров и сладостей мешает ему адекватно реагировать и физически изменяет его на молекулярном уровне, повреждая сотни генов.

Кроме того, такая еда очень калорийная. Стандартный набор из бургера, картофеля-фри и сладкого напитка содержит 650 ккал. Это четверть дневной нормы для мужчин и треть — для женщин.

Около 30% взрослого населения мира страдают избыточным весом или ожирением, а 10% будут страдать от диабета второго типа до 2030-го.

