ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

Катастрофа для вашего мозга: от какой еды следует отказаться

Регулярное питание в фастфудах может негативно отразиться на работе мозга.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Богатая жирами нездоровая пища может изменять химические вещества мозга

Богатая жирами нездоровая пища может изменять химические вещества мозга / © Associated Press

Употребление жирной и переработанной пищи приводит к нарушениям в работе мозга и отключению важных функций.

Об этом пишет издание VICE.

Дело в том, что мозг человека зависит от «сезонных» жиров в пище, чтобы ощущать время года. Однако чрезмерное потребление чипсов, бургеров и сладостей мешает ему адекватно реагировать и физически изменяет его на молекулярном уровне, повреждая сотни генов.

Кроме того, такая еда очень калорийная. Стандартный набор из бургера, картофеля-фри и сладкого напитка содержит 650 ккал. Это четверть дневной нормы для мужчин и треть — для женщин.

Около 30% взрослого населения мира страдают избыточным весом или ожирением, а 10% будут страдать от диабета второго типа до 2030-го.

Ранее эксперты назвали продукты, ухудшающие память. Что следует исключить из рациона — читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
145
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie