Каждый 300-й мальчик рождается с этой аномалией: о ней до сих пор стесняются говорить

Брюки / © pixabay.com

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Гипоспадия — одна из самых распространенных врожденных аномалий развития половых органов у мальчиков. По оценкам специалистов, с этим состоянием рождается примерно один из 300 новорожденных, а всего в мире он поражает около 15 миллионов мужчин.

Об этом пишет Egeszseg Kalauz.

О проблеме снова заговорили после того, как мужчина с гипопадией открыто поделился собственной историей, чтобы помочь другим избавиться от стыда и страха.

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Гипоспадия — это врожденная аномалия развития, которая формируется еще во время внутриутробного развития плода. При этом наружное отверстие мочеиспускательного канала располагается не на верхушке головки полового члена, а ниже. В разных случаях его расположение может отличаться — от незначительного смещения до участка у мошонки.

Часто патология сопровождается искривлением полового члена и особенностями развития крайней плоти.

Тяжесть гипоспадии зависит от конкретного случая.

Легкие формы могут практически не вызывать дискомфорта. При сложных формах возможны:

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трудности с мочеиспусканием стоя;

измененное направление струи мочи;

повторные инфекции мочевыводящих путей;

искривление полового члена;

трудности во время половой жизни;

в некоторых случаях — снижение фертильности.

Как лечат гипопадию

В большинстве случаев проблему выявляют сразу после рождения ребенка. Основным методом лечения является операция, обычно проводимая в возрасте 12–18 месяцев. Ее цель — восстановить нормальное строение мочеиспускательного канала, обеспечить правильное мочеиспускание и сохранить половую функцию в будущем.

При сложных формах может потребоваться несколько оперативных вмешательств.

Человек, родившийся с тяжелой формой гипопадии, рассказал, что много лет считал себя единственным человеком с таким диагнозом.

«В детстве и даже во взрослом возрасте я думал, что я единственный в мире, кто испытывает физические и особенно психологические страдания из-за гипопадии», — поделился он.

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По его словам, лишь впоследствии он узнал, что это состояние вовсе не редко. Мужчина также подчеркнул, что тема до сих пор остается табуированной, ведь многие пациенты стесняются обращаться за помощью.

Могут ли мужчины с гипопадией иметь детей

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев после правильного лечения мужчины могут иметь детей естественным путем. Только при тяжелых формах могут возникать проблемы с фертильностью. В то же время, современные вспомогательные репродуктивные технологии, в частности экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), дают возможность многим парам стать родителями.

Точная причина развития гипоспадии до сих пор не установлена.

Ученые считают, что важную роль могут играть генетические факторы и гормональные процессы во время внутриутробного развития. Также исследуется возможное влияние отдельных факторов внешней среды, хотя убедительных доказательств такой связи пока нет.

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Напомним, медицинские эксперты ранее сообщали о распространении такого заболевания, как болезнь Пейрони, которое может приводить к искривлению, боли и уменьшению размера полового члена.

По данным специалистов, это состояние связано с образованием фиброзной рубцовой ткани и чаще всего поражает мужчин после 40 лет. Врачи отмечают, что без своевременного лечения болезнь может прогрессировать, поэтому при появлении симптомов важно обратиться за помощью.

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