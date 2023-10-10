Сколько украинцев будут нуждаться в психологической помощи после войны: в Минздраве ошеломили статистикой

Украинцы испытывают большой стресс, находясь на территории воюющей страны. Поэтому большинство, вероятнее всего, будет нуждаться в психологической помощи.

Почти каждый украинец имеет по меньшей мере один из симптомов, который ведет к тому, что человек нуждается в психологической помощи.

Об этом Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в эфире телемарафона 10 октября в международный День ментального здоровья.

"По последним опросам, вообще мы уже видим, что 90% украинцев имеют хотя бы один из симптомов, который ведет к тому, что человек нуждается в психологической помощи", — говорит Ляшко.

По его словам, половина украинцев, которые сегодня находятся на территории нашего государства, скорее всего, будут нуждаться в психологической помощи разного вида.

"Это может быть и самопомощь, может быть помощь семейного врача, а потенциально может быть это и профессиональные психологи соответствующего профиля, и психиатры", — предполагает министр здравоохранения.

Напомним, ранее специальный советник Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мишель Казачкин заявил, что в Украине четверть населения может страдать расстройствами психического здоровья на фоне тяжелой войны и постоянных обстрелов.

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