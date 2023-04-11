Киевляне не должны платить за медпомощь, лекарства, которые должны предоставляться бесплатно

Жителям столицы напомнили. что они могут получать медпомощь бесплатно и посоветовали жаловаться на тех, кто требует деньги

Киевлянам напомнили за что не нужно платить в больницах

Директор Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург напомнила, что киевляне не должны платить врачам за медицинские услуги и лекарства, которые покрываются по Программе медицинских гарантий или предоставляются в рамках городских целевых программ. "Человек должен получать весь объем гарантированной медицинской помощи на безвозмездной основе".

В Департамент здравоохранения КГГА часто жалуются киевляне на то, что в городских больницах приходится платить даже за самые простые процедуры, таблетки, уколы, диагностику. «Мы реагируем на каждую жалобу, но, к сожалению, они продолжают поступать. Очевидно, что невозможно проконтролировать действия каждого медика. Как невозможно и гарантировать, что даже самый жесткий контроль и наказание за нарушение будут гарантировать отсутствие досадных случаев в будущем», — подчеркнула Валентина Гинзбург.

Многие нарушения, о которых идет речь, фиксируются прежде всего в консультативно-диагностических центрах.

Киевляне должны знать, что по направлению, выписанному терапевтом, семейным врачом или узким специалистом, можно в КДЦ и любому другому муниципальному медучреждению, имеющему договор с НСЗУ на предоставление необходимой услуги на безвозмездной основе сдать анализы, сделать МРТ, КТ, УЗИ, маммографию, денситометрию и ряд других обследований. Бесплатным для киевлян эндопротезирование, замена хрусталика, кохлеарная имплантация.

Хирургические операции и все сопутствующие медицинские услуги также покрываются за счет программы медицинских гарантий. Что касается ургентной помощи, ее пациенту в неотложном состоянии бесплатно окажут без направления врача. Когда речь идет о плановых операциях, необходимо понимать, на какую самую безвозмездную медпомощь можно рассчитывать. Бесплатная плановая хирургическая помощь предоставляется исключительно по направлению врача (семейного, терапевта, педиатра) или лечащего узкого специалиста. С направлением человек может обратиться в любое заведение, имеющее договор с НСЗУ на пакеты "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" или "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня".

Все предопределенные врачом предоперационные обследования должны выполнять бесплатно, так же бесплатны анестезия и, собственно, оперативное вмешательство. А также, в случае необходимости, – интенсивная терапия и послеоперационный уход и помощь, в которых нуждается пациент.

Директор Департамента здравоохранения посоветовала жителям столицы не платить за медпомощь, которая должна предоставляться бесплатно и жаловаться на вымогателей в Департамент и Нацслужбу здоровья Украины.

Что делать, если в больнице отказываются предоставить медицинские услуги бесплатно

Заведения должны обнародовать перечень услуг, входящих в Программу медицинских гарантий и в городские целевые программы «Здоровье киевлян», «Общественное здоровье» на своих сайтах и информационных стендах.

В случае, если в медицинском заведении отказывают в бесплатных обследованиях, лечении или операции, необходимо обратиться за разъяснением к руководителю.

Если руководитель не дал ответов или не решил вопрос, нужно обращаться в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по безплатному номеру 16-77, или подать жалобу через электронную форму на сайте и дополнительно на горячую линию Департамента здравоохранения — 278-41-91.

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