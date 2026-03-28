Кимчи, комбуча и смузи могут вредить сердцу: что говорят эксперты

Британский фонд сердца (BHF) призвал потребителей внимательнее относиться к составу популярных продуктов, которые считаются полезными для кишечника. Речь идет, в частности, о кимчи, комбуче, фруктовых смузи и йогуртах с добавками.

Об этом сообщило издание Mirror.

В BHF отмечают: такие продукты действительно могут поддерживать здоровый микробиом, однако иногда содержат избыток соли или сахара, что может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.

Ферментированные продукты, например кимчи или квашеная капуста, часто готовят с большим количеством соли. При регулярном или чрезмерном употреблении это может способствовать повышению артериального давления. Эксперты советуют выбирать варианты с меньшим содержанием соли и контролировать порции.

Отдельно специалисты обратили внимание на комбучу. Хотя она может быть альтернативой сладким газированным напиткам, некоторые коммерческие напитки содержат добавленный сахар.

Также отмечается, что ароматизированные йогурты и готовые смеси для смузи нередко содержат значительное количество сахара. Это может вызвать резкое повышение уровня глюкозы в крови. Чрезмерное потребление сахара, по данным организации, связано с увеличением массы тела, что повышает риск инфаркта и инсульта.

В то же время в BHF подчеркивают: эти продукты не вредны, если употреблять их в умеренных количествах. Руководитель отдела питания организации Трейси Паркер отметила, что важно проверять этикетки и контролировать уровень соли и сахара, чтобы польза для организма не нивелировалась потенциальными рисками.

