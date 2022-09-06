Кишечник сформировался снаружи: в Киеве в пятый раз прооперировали двухмесячную девочку

Сейчас ребенка выхаживают в новой реанимации самого высокого уровня.

После реконструкции в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии открылась реанимация. Это совершенно новый уровень помощи больным младенцам. Оборудовали все благотворители за 20 млн грн. Новая реанимация сможет предотвратить осложнения у детей с самыми серьезными пороками, а значит, увеличить их шансы на выздоровление.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Двухмесячная Саломея — первая пациентка обновленной реанимации. Она родилась со сверхсложной патологией: ее кишечник сформировался не в середине брюшной полости, а снаружи — в утробе матери. Первую операцию малыша сделали в первые минуты после кесарева сечения", — рассказала корреспондентка.

Девушка родилась на 35 неделе с весом около 700 килограммов.

В общей сложности Соломия перенесла уже пять операций. Для нее, как и для каждого новорожденного ребенка, критически важно не подхватить больничную инфекцию. В Институт педиатрии, акушерства и гинекологии попадают самые трудные дети со всей Украины.

"Это совершенно новый уровень критическим новорожденным по мировым стандартам. Вокруг девочки — стерильный воздух. За это отвечает специальная система вентиляции в реанимации. Ее разработали в Германии именно для этого помещения", — добавляет ТСН.

Этот стандарт применяется в современных реанимациях, чтобы пациенты избегали осложнений, что на прямую влияет на скорость выздоровления.

Дизайн и эргономику отделения разработало нидерландское архитектурное бюро. Здесь продуман каждый метр площади. Врачи и медсестры лишь овладевают новым для себя пространством.

Война затормозила реконструкцию, но только на месяц. В апреле работы возобновились. Благотворители решили, что война не повод останавливаться, а время для локальных побед. В целом, переоборудование реанимации стоило 20 млн грн.

Сама реанимация может работать полностью автономно при форс-мажорных обстоятельствах и военного времени, и сложной зимы, что ждет нас.

Отделение интенсивной терапии увеличили с 6 до 9 коек, чтобы дети меньше стояли в очереди на плановые операции. Этот благотворительный проект в разгар войны, говорят врачи, их окрыляет. Они надеются, что дальше уже государство сможет продолжить реконструкцию института педиатрии, акушерства и гинекологии, чтобы за порогом реанимации не было машины времени, когда с сегодняшнего дня попадаешь в семидесятые годы прошлого столетия.

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