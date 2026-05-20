Клещ уже вцепился, а больницы нет: как правильно удалить и чего делать категорически нельзя

Клещ / © pixabay.com

Сезон клещей в разгаре, и правильные действия во время укуса могут уберечь от опасных инфекций. Эксперты подготовили пошаговый алгоритм действий, который поможет правильно вытащить паразита. Масло и спирт — под запретом.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Что делать, если укусил клещ?

В случае обнаружения клеща не стоит капать на него масло, спирт или крем — это может только усложнить процесс удаления. Лучшее решение — обратиться за помощью к врачу. Если же такой возможности нет, клеща можно самостоятельно удалить с помощью пинцета или специального устройства.

Для этого лучше всего использовать пинцет с тонкими заостренными кончиками или специальный инструмент для удаления клещей, который можно приобрести в аптеке или зоомагазине. Обычный косметический пинцет с тупыми концами не подходит, ведь он может сжать тело клеща и повысить риск инфицирования.

Как пользоваться специальным инструментом:

осторожно подведите инструмент под клеща как можно ближе к его хоботку;

слегка приподнимите клеща и медленно прокручивайте инструмент в одну сторону — по или против часовой стрелки — пока клещ не отцепится;

не меняйте направление вращения во время процедуры.

Удаление клеща специальным инструментом

Как удалить клеща пинцетом:

аккуратно захватите клеща максимально близко к коже, стараясь держать только за хоботок, а не за тело;

медленно и равномерно тяните вертикально вверх, без резких движений и прокручивания;

если части клеща остались в коже, их следует осторожно удалить стерильной иглой или пинцетом.

Удаление клеща пинцетом

Что делать после удаления клеща?

После удаления клеща:

обработайте место укуса антисептиком — например, спиртом или хлоргексидином;

хорошо вымойте руки с мылом;

самого клеща поместите в герметичный контейнер или пакетик — живым или мертвым — на случай, если врач посоветует сдать его на анализ.

Как правильно утилизировать клеща?

Лучше всего поместить его в герметичную емкость, обмотать скотчем, смыть в унитаз или погрузить в спирт. Не раздавливайте клеща руками.

Когда нужно обратиться к врачу после укуса клеща?

В течение трех недель после укуса следует внимательно следить за самочувствием. Если появились покраснение, повышенная температура, боль в суставах или общая слабость — необходимо обратиться к семейному врачу.

Особое внимание следует обратить на появление характерного покраснения в форме «мишени» — кругов вокруг места укуса. Это может свидетельствовать о болезни Лайма.

Где можно сдать клеща на анализ?

В Украине исследования клещей проводят лаборатории Центров контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) Минздрава. В каждом ЦКПБ есть подразделения, которые проверяют клещей на наличие возбудителей инфекций, в частности боррелий — бактерий, вызывающих болезнь Лайма.

Информацию об адресах и графике работы можно найти на официальных сайтах или в соцсетях ЦКПХ вашей области. Анализ проводится на платной основе.

Чтобы уменьшить риск укусов клещей, эксперты советуют тщательно подбирать цвет одежды, ведь исследования доказали, что эти паукообразные чаще всего выбирают светлую одежду. Для дополнительной защиты во время прогулок в лесу или парке стоит носить рубашки с длинными рукавами и длинные брюки, заправляя их в носки или высокую обувь, поскольку клещи обычно лазят на высоте до 1,5 м. Также необходимо использовать репелленты, а по возвращении домой — внимательно осматривать тело и одежду, уделяя особое внимание зоне шеи, подмышек, пояса и коленей.

Поиск клеща на теле или в шерсти собаки после прогулки можно значительно облегчить с помощью смартфона и любого приложения «Лупа», которое на iOS установлено по умолчанию, а на Android скачивается отдельно. Главный секрет метода заключается в активации функции инверсии цвета в настройках приложения: этот специальный фильтр кардинально меняет отображение и позволяет мгновенно заметить даже самого маленького паразита. Кроме того, благодаря оптическому увеличению камеры легко отличить клеща от обычной пылинки.

