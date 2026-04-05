Клещи и болезнь Лайма: что это такое и когда нужно бежать к врачу
Весна — это не только возвращение тепла, но и активность клещей, которые могут переносить инфекционные заболевания. Одно из них — болезнь Лайма.
Сезон наибольшей активности клещей продолжается с апреля до октября. В это время следует добавить немного бдительности — и можно обойти эти существа, как и неприятные для здоровья последствия. Наибольшую угрозу представляют иксодовые клещи, которые могут переносить опасные инфекции, в частности, боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Где и когда можно встретить клеща
Клещи живут в высокой траве и кустах, ползают в травяном покрове в лесистой местности или во дворах, например, вокруг стен. Несмотря на мифы, клещи не прыгают с высоких деревьев — они вообще не умеют прыгать и находятся на уровне до колен человека, примерно 20-60 см.
В отличие от комаров, клещи могут быть активными в любое время суток.
Как уберечься от клещей
Стопроцентного метода защиты от клещей не существует, но есть способы, которые значительно снизят ваши риски:
Прикрывайте кожу одеждой. Брюки заправляйте в носки.
Сбрызните одежду средством, отпугивающим насекомых (репеллентом).
Старайтесь ходить только по тропам там, где это возможно.
Надевайте одежду светлых цветов: так клещей будет легче заметить.
Чем дольше клещ находится на теле, тем выше риски получить какое-либо заболевание. Поэтому осмотр тела обязателен.
Если так сложилось, что он все же присосался к вам, сделайте следующее:
Возьмите пинцет с острыми кончиками или специальный инструмент для удаления клещей (вы можете приобрести его в аптеке или в ветеринарных магазинах).
Защитите руки и глаза.
Возьмите клеща пинцетом так близко к коже, как это только возможно.
Медленно потяните клеща вверх, но не раздавите.
Разделайте место укуса антисептиком или водой и мылом.
Если вы обнаружили на теле клеща налитого кровью или вы уверены, что он продержался на теле более 24 часов, следует обратиться к врачу.
Если через несколько дней или недель после укуса вы или ваш ребенок испытываете следующие симптомы — немедленно обратитесь к врачу.
Это может быть боррелиоз (болезнь Лайма):
Повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и отек лимфатических узлов.
Мигрирующая эритема — характерная для этой болезни сыпь, напоминающая круг. Этот симптом появляется у 70-80% инфицированных. Этот круг постепенно увеличивается и может достигнуть 30 сантиметров в диаметре.
Место сыпи может быть теплым на ощупь, но редко болит или чешется.
При увеличении круг может напоминать «бычий глаз».
Сыпь может появиться на любой части тела.
