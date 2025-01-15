Клетки "сбежали": мужчина умер после того, как подхватил рак легких от донора печени

Врачи заявили, что клетки опухоли были слишком малы, чтобы их можно было обнаружить, поэтому печень была признана безопасной для пересадки.

41-летний мужчина из Калифорнии, США, трагически умер менее чем через год после спасительной трансплантации печени – он подхватил рак от донора.

Об этом сообщает Daily Mail.

Неназванный пациент страдал хронической болезнью печени и получил трансплантат в 2001 году от умершего донора. Однако позже было обнаружено, что у донора был не обнаружен рак легких.

Смертельная болезнь передалась от донора реципиенту. Несмотря на то, что врачи сделали отчаянную вторую трансплантацию, пытаясь избавить его от рака, мужчина в конце концов подвергся той же болезни, которая унесла жизнь донора, всего через год после трансплантации.

Врачи, занимавшиеся этим случаем, пишут в отчете: "Очевидно, что опухолевые клетки покинули пределы пересаженной печени в течение одной недели после трансплантации и получили доступ к общему кровообращению".

Врачи заявили, что это был "первый в литературе случай передачи рака от донора", несмотря на то, что оригинальный орган был удален, а реципиенту была произведена повторная трансплантация.

63-летний донор умер в результате инсульта, но не болел раком, и лабораторные анализы не выявили никаких признаков рака у пациента. Однако, когда на следующий день после операции было произведено вскрытие тела донора, была обнаружена опухоль.

Врачи сказали, что крошечные раковые клетки были слишком малы, чтобы их можно было обнаружить с помощью сканирования, поэтому его орган был признан свободным от рака и безопасным для трансплантации.

Посмертно у донора диагностировали метастатическую легочную аденокарциному – рак легких, распространившийся на участок грудной клетки между легкими.

После вскрытия врачи внесли пациента в список на получение другой печени, и через семь дней новая печень была успешно пересажена.

Через десять месяцев после трансплантации калифорниец прошел компьютерную томографию, не обнаружившую никаких признаков рака. К сожалению, через шесть недель после сканирования у него появились боли в животе и рвота.

После анализов оказалось, что у него метастатическая аденокарцинома легких, тот же тип рака, что и у его первого донора. Он был госпитализирован для лечения, но умер в течение 24 часов.

Врачи подтвердили, что рак происходит от его первой донорской печени. Случаи "пересаженного" рака чрезвычайно редки, статистики по этой теме не существует, и в медицинской литературе задокументировано лишь несколько спорадических случаев.

Напомним, хирург подхватил редкий рак у пациента во время операции. Это очень редкий случай.

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