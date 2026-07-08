Клубника или малина: какая ягода лучше контролирует сахар в крови, а содержащая больше витамина С

Малина / © pexels.com

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Клубника и малина — одни из самых любимых летних ягод. Обе богаты витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами, однако обладают разными полезными свойствами для здоровья. По словам экспертов, малина лучше подходит для поддержания стабильного уровня сахара в крови, тогда как клубника является одним из самых ценных природных источников витамина С.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

Какая ягода лучше всего подходит для контроля уровня сахара в крови

Специалисты отмечают, что малина обладает рядом преимуществ для людей, следящих за уровнем глюкозы. Прежде всего это связано с высоким содержанием клетчатки. В одном стакане свежей малины содержится примерно 8 граммов пищевых волокон — почти треть рекомендуемой суточной нормы.

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Исследования показывают, что достаточное количество клетчатки в рационе людей с диабетом 2 типа связано с лучшими показателями уровня глюкозы натощак, гемоглобина A1c и чувствительности организма к инсулину.

Еще одно преимущество малины — низкий гликемический индекс. Благодаря этому после ее употребления уровень сахара в крови повышается постепенно, без резких скачков.

Кроме того, эксперты предполагают, что вещества, содержащиеся в малине, могут влиять на ферменты альфа-амилазу и альфа-глюкозидазу. Именно они отвечают за расщепление углеводов до глюкозы. Из-за этого процесс усвоения сахара может происходить медленнее, что помогает поддерживать стабильные показатели после приема пищи.

Кроме того, малина является источником полифенолов — природных антиоксидантов, которые способствуют уменьшению воспалительных процессов, защищают клетки от повреждений и, согласно данным исследований, могут быть связанысвязаны со снижением инсулинорезистентности и улучшением контроля уровня сахара.

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В чём главная польза клубники

Клубника отличается прежде всего высоким содержанием витамина С. В одном стакане нарезанных ягод содержится около 98 мг этого витамина — больше, чем рекомендуемая суточная норма для большинства взрослых.

Витамин С играет важную роль в работе иммунной системы, поддерживает функции лейкоцитов, помогает организму бороться с воспалительными процессами и защищает клетки от повреждений. Кроме того, клубника содержит элаговую кислоту и другие антиоксиданты, которые также способствуют укреплению естественной защиты организма.

Не менее важно, что витамин С участвует в выработке коллагена — белка, необходимого для поддержания упругости и эластичности кожи. Вместе с бета-каротином он также помогает защищать клетки кожи от негативного воздействия внешних факторов.

Еще одно преимущество клубники заключается в том, что витамин С способствует лучшему усвоению железа, особенно из продуктов растительного происхождения.

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Что общего между клубникой и малиной

Несмотря на различные преимущества, обе ягоды имеют схожий питательный состав. Они низкокалорийны, содержат небольшое количество углеводов и являются источниками марганца, магния, калия и других важных микроэлементов.

Кроме того, и клубника, и малина богаты антиоксидантами — антоцианами, флавонолами и элаговой кислотой. Эти соединения связывают с поддержанием здоровья сердечно-сосудистой системы, уменьшением воспаления и защитой клеток от окислительного стресса.

Напомним, что правильно подобранные ингредиенты способны значительно повысить полезность салата. Специалисты рассказали, какие продукты стоит сочетать, чтобы сделать блюдо максимально питательным.

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