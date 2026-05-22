Клубника может быть опасной: кому врачи советуют отказаться от ягоды
Клубника считается одной из самых полезных сезонных ягод, но не всем она подходит. Диетолог объяснила, у кого клубника может вызвать сыпь, кашель или проблемы с дыханием.
Сезон клубники в разгаре, однако врачи предупреждают: даже такая популярная летняя ягода подходит не всем. У некоторых людей клубника может вызвать аллергические реакции, проблемы с дыханием или симптомы, похожие на пищевое отравление. Особенно внимательными стоит быть тем, кто имеет аллергию на пыльцу березы, непереносимость гистамина или салицилатов.
Об этом в интервью изданию Pyszności рассказала диетолог и консультант Центра Respo Александра Курень.
По словам специалиста, самым очевидным ограничением является аллергия на клубнику. Хотя она случается не так часто, как реакция на орехи, яйца или молоко, организм у некоторых людей, особенно детей, может остро реагировать на ягоды.
Среди возможных симптомов — высыпания, покраснение кожи, отек губ или области вокруг рта, дискомфорт в желудке и проблемы с дыханием. Иногда реакция появляется почти сразу после употребления, но в отдельных случаях симптомы могут возникнуть только через несколько часов. Даже у людей без установленной аллергии чрезмерное количество клубники иногда вызывает красные пятна на коже.
Отдельное внимание диетолог советует обратить людям, которые имеют аллергию на пыльцу березы. В период активного цветения дерева клубника может вызвать так называемую перекрестную реакцию. Из-за этого после нескольких ягод появляются зуд во рту, жжение или отек губ.
Эксперт объясняет, что чаще всего такая реакция возникает в апреле и мае, когда концентрация пыльцы березы в воздухе наибольшая. В то же время уже в начале лета те же фрукты многие люди переносят значительно легче. Важную роль также играет общее состояние организма — после болезни или во время ослабления симптомы могут быть сильнее.
Проблемы после клубники могут возникать и у людей с непереносимостью гистамина. Ягода способна усиливать его высвобождение в организме, из-за чего у чувствительных людей иногда появляются крапивница, головная боль, боль в животе, кашель или одышка.
Не рекомендуют злоупотреблять клубникой и тем, кто имеет гиперчувствительность к салицилатам. Такие вещества естественно содержатся в ягодах и могут провоцировать заложенность носа, насморк или обострение симптомов астмы у людей, которые придерживаются аспириновой диеты.
В соцсетях и на форумах нередко советуют заменять обычную клубнику белой — пайнберри. Этот сорт имеет светлый цвет и вкус с нотками ананаса. Считается, что в нем меньше компонентов, связанных с красным пигментом, который может вызвать реакцию.
Впрочем, Александра Курень отмечает: белая клубника не является полностью безопасной для аллергиков. Несмотря на меньшее количество одного аллергена, в плодах остаются другие вещества, в частности салицилаты, способные вызвать нежелательные симптомы.
Несмотря на все предостережения, диетолог подчеркивает, что для большинства людей клубника остается полезным продуктом. Она содержит клетчатку и антиоксиданты, а сезонные ягоды могут быть ценной частью рациона.
«Клубника является ценной частью рациона, богатой клетчаткой и антиоксидантами. Однако, если у вас аллергия, особенно на пыльцу березы, или непереносимость гистамина или салицилатов, будьте осторожны. Здоровье всегда должно быть на первом месте», — отметила диетолог.
Людям, которые имеют аллергии или склонность к пищевым реакциям, эксперт советует не спешить с большими порциями. Если есть сомнения, лучше сначала съесть одну-две ягоды и понаблюдать за реакцией организма.
