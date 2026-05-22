Клубника может быть опасной: кому врачи советуют отказаться от ягоды

Клубника / © Unsplash

Реклама

Сезон клубники в разгаре, однако врачи предупреждают: даже такая популярная летняя ягода подходит не всем. У некоторых людей клубника может вызвать аллергические реакции, проблемы с дыханием или симптомы, похожие на пищевое отравление. Особенно внимательными стоит быть тем, кто имеет аллергию на пыльцу березы, непереносимость гистамина или салицилатов.

Об этом в интервью изданию Pyszności рассказала диетолог и консультант Центра Respo Александра Курень.

По словам специалиста, самым очевидным ограничением является аллергия на клубнику. Хотя она случается не так часто, как реакция на орехи, яйца или молоко, организм у некоторых людей, особенно детей, может остро реагировать на ягоды.

Реклама

Среди возможных симптомов — высыпания, покраснение кожи, отек губ или области вокруг рта, дискомфорт в желудке и проблемы с дыханием. Иногда реакция появляется почти сразу после употребления, но в отдельных случаях симптомы могут возникнуть только через несколько часов. Даже у людей без установленной аллергии чрезмерное количество клубники иногда вызывает красные пятна на коже.

Отдельное внимание диетолог советует обратить людям, которые имеют аллергию на пыльцу березы. В период активного цветения дерева клубника может вызвать так называемую перекрестную реакцию. Из-за этого после нескольких ягод появляются зуд во рту, жжение или отек губ.

Эксперт объясняет, что чаще всего такая реакция возникает в апреле и мае, когда концентрация пыльцы березы в воздухе наибольшая. В то же время уже в начале лета те же фрукты многие люди переносят значительно легче. Важную роль также играет общее состояние организма — после болезни или во время ослабления симптомы могут быть сильнее.

Проблемы после клубники могут возникать и у людей с непереносимостью гистамина. Ягода способна усиливать его высвобождение в организме, из-за чего у чувствительных людей иногда появляются крапивница, головная боль, боль в животе, кашель или одышка.

Реклама

Не рекомендуют злоупотреблять клубникой и тем, кто имеет гиперчувствительность к салицилатам. Такие вещества естественно содержатся в ягодах и могут провоцировать заложенность носа, насморк или обострение симптомов астмы у людей, которые придерживаются аспириновой диеты.

В соцсетях и на форумах нередко советуют заменять обычную клубнику белой — пайнберри. Этот сорт имеет светлый цвет и вкус с нотками ананаса. Считается, что в нем меньше компонентов, связанных с красным пигментом, который может вызвать реакцию.

Впрочем, Александра Курень отмечает: белая клубника не является полностью безопасной для аллергиков. Несмотря на меньшее количество одного аллергена, в плодах остаются другие вещества, в частности салицилаты, способные вызвать нежелательные симптомы.

Несмотря на все предостережения, диетолог подчеркивает, что для большинства людей клубника остается полезным продуктом. Она содержит клетчатку и антиоксиданты, а сезонные ягоды могут быть ценной частью рациона.

Реклама

«Клубника является ценной частью рациона, богатой клетчаткой и антиоксидантами. Однако, если у вас аллергия, особенно на пыльцу березы, или непереносимость гистамина или салицилатов, будьте осторожны. Здоровье всегда должно быть на первом месте», — отметила диетолог.

Людям, которые имеют аллергии или склонность к пищевым реакциям, эксперт советует не спешить с большими порциями. Если есть сомнения, лучше сначала съесть одну-две ягоды и понаблюдать за реакцией организма.

Напомним, ранее ученые назвали хлеб, который наиболее полезен для здоровья. Он содержит много клетчатки, витаминов и минералов, помогает поддерживать работу сердца, пищеварение и дольше сохраняет чувство сытости.

Новости партнеров