"Ключ к долголетию" обнаружен в ДНК экс-самого старого человека планеты, прожившего 117 лет

Исследование ДНК бывшего самого старого человека в мире обнаружило "ключ к долголетию". Мария Браньяс Морера умерла 19 августа в 2024 году в возрасте 117 лет. Спустя почти восемь месяцев после ее смерти был раскрыт "секрет" ее долгой жизни.

Об этом пишет The Guardian.

Исследование микробиома и ДНК Браньяс, которое ученые начали проводить перед ее смертью, показало, что гены, которые она унаследовала, позволяли ее клеткам чувствовать себя и вести себя так, будто они были на 17 лет моложе, чем на самом деле. А микробиота Браньяс – под которой в первую очередь подразумеваются бактерии в кишечнике человека, играющие важную роль в поддержке его здоровья – отвечала микробиоте младенца, согласно исследованию, проведенному под руководством профессора генетики Барселонского университета Манеля Эстеллера, ведущего эксперта по вопросам старения.

Газета Ara, выпускаемая в каталонском регионе, где она прожила большую часть своей жизни, впервые сообщила о результатах исследования того, что было названо "привилегированным геномом" Браньяс, в начале марта. Команда Эстеллера обнаружила, что Браньяс сохраняла ясность ума почти до конца своей жизни. А болезни, с которыми она боролась в течение своих долгих золотых лет, в основном ограничивались болью в суставах и потерей слуха.

Мария Браньяс Морера / Фото: x.com/MariaBranyas112

Работа Эстеллера над исследованием Браньяс является наиболее полным исследованием так называемых суперцентенариев – тех, кому 110 лет и старше, а также некоторыми возможными объяснениями долголетия, которое присуще, в частности, некоторой жизнью.

Исследователи отметили, что Браньяс сделала ряд решений по здоровому образу жизни, которые также помогли ей воспользоваться преимуществами своего уникального генетического состава. Она соблюдала средиземноморскую диету, которая содержала три йогурта каждый день.

Она избегала употребления алкоголя и курения, любила прогулки и постоянно окружала себя семьей и близкими людьми – все это, очевидно, помогло ей предотвратить физическое и психическое ухудшение, которое могло бы сократить ее жизнь, — подытожили исследователи.

Мария Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Эстеллер и его коллеги заявили, что они надеются, что исследование Браньяс предоставит полезную информацию тем, кто стремится разработать лекарства и методы лечения возрастных заболеваний.

По их словам, Браньяс является примером того, что старение и болезнь – по крайней мере, при определенных условиях – не обязательно должны идти бок о бок. А результаты генетического исследования, проведенного на ней, "бросают вызов представлению о том, что эти два явления неумолимо связаны", — отметили они, по сообщению испанской новостной службы EFE.

Браньяс родилась в Сан-Франциско 4 марта в 1907 году после того, как ее родители переехали из Испании и Мексики в США. Она также провела время в Техасе и Новом Орлеане, прежде чем ее семья вернулась в Испанию в 1915 году – во время Первой мировой войны – и поселилась в Каталонии.

Одними из важнейших глобальных событий, которые впоследствии она пережила, были гражданская война в Испании, Вторая мировая война, пандемия гриппа в 1918 году и Covid-19.

Мария Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Она попала в заголовки международных новостей, заболев Covid в 2020 году, когда Испания была одной из стран, наиболее пострадавших в результате вируса, а защитные вакцины еще не были доступны. Но ее болезнь проходила бессимптомно, и она относительно легко поправилась.

Браньяс получила признание от Книги рекордов Гиннеса как самый старый человек планеты в январе в 2023 году после смерти 118-летней французской монахини Люсиль Рандон. Тогда Мария объяснила свое долголетие "порядком, спокойствием, хорошей связью с семьей и друзьями, контактом с природой, эмоциональной стабильностью, отсутствием забот, состраданием, большим количеством позитива и держанием подальше от токсичных людей".

"Я думаю, что долголетие – это тоже везение", — добавила Браньяс. "Успех и хорошая генетика".

Овдовевшая мама, бабушка и прабабушка скончалась 19 августа в доме престарелых в городе Олот на северо-востоке Испании, где прожила последние два десятилетия.

Сейчас самым старым человеком в мире считается 116-летняя бразильянка Ина Канабарро Лукас.

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