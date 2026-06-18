Кофе до или после завтрака: специалисты назвали лучшее время для любимого напитка

Кофе

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Утренний кофе для многих является привычной частью дня. Однако вопрос о том, когда именно лучше его пить — до или после завтрака, — по-прежнему вызывает споры. Эксперты отмечают, что оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, а выбор во многом зависит от индивидуальных особенностей организма.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

Одним из главных преимуществ употребления кофе до завтрака является более быстрое действие кофеина. Поскольку в желудке нет пищи, организм быстрее усваивает вещества, содержащиеся в напитке. Благодаря этому человек может быстрее почувствовать прилив энергии и улучшение концентрации.

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Такой вариант также может быть полезен для тех, кто тренируется утром. Исследования показывают, что кофе перед физической нагрузкой способен положительно влиять на спортивные результаты. Кроме того, натощак быстрее усваиваются антиоксиданты и другие полезные соединения, содержащиеся в кофейных зернах.

В то же время специалисты обращают внимание и на возможные недостатки. По их словам, употребление кофе до завтрака может затруднять контроль уровня сахара в крови из-за влияния кофеина на обменные процессы. Кроме того, этот напиток может усугублять симптомы у людей с синдромом раздраженного кишечника, особенно если пить его натощак.

Кроме того, эксперты напоминают о возможном взаимодействии кофе с лекарственными средствами. Это касается, в частности, некоторых препаратов от артериального давления и щитовидной железы, которые часто принимают сразу после пробуждения.

Не менее популярен вариант, когда человек сначала завтракает, а уже потом выпивает чашку кофе. Среди преимуществ такого подхода называют более мягкое влияние на уровень сахара в крови. По словам специалистов, завтрак помогает избежать возможных утренних колебаний этого показателя, которые могут возникать после употребления кофеина натощак.

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Кроме того, кофе после еды может лучше переноситься пищеварительной системой. Эксперты отмечают, что такой вариант способствует процессам пищеварения и снижает вероятность дискомфорта в желудке у людей, чувствительно реагирующих на этот напиток.

При этом большинство преимуществ кофе сохраняются независимо от того, когда именно его пить. Одно из исследований показало, что люди, употреблявшие кофе в утренние часы — с 4:00 до полудня, — имели более низкий риск смерти от всех причин в течение следующих десяти лет, а также более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. У тех, кто пил кофе вне этого временного интервала, такой связи обнаружено не было.

Впрочем, у кофе после завтрака также есть определенные недостатки. В частности, прилив бодрости может наступить не так быстро, как при употреблении напитка натощак. Кроме того, если кофе выпивается слишком поздно, он может повлиять на качество ночного сна. Специалисты рекомендуют оставлять не менее шести-восьми часов между последней порцией кофеина и сном.

Еще один момент связан с кислотным рефлюксом. Кофе может повышать уровень желудочной кислоты и влиять на работу нижнего пищеводного сфинктера. В то же время эксперты отмечают, что употребление напитка после еды может помочь уменьшить этот эффект.

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В целом, исследования связывают регулярное умеренное употребление кофе со снижением воспалительных процессов в организме, меньшим риском развития диабета 2 типа, поддержанием здоровья печени, более низким риском инсульта и болезни Паркинсона. Также этот напиток может положительно влиять на концентрацию и внимательность.

Специалисты рекомендуют соблюдать умеренность и не превышать примерно 400 миллиграммов кофеина в сутки, что обычно соответствует двум-трем порциям кофе объемом около 350 мл. Также рекомендуется не злоупотреблять сахаром и учитывать возможное взаимодействие напитка с лекарственными препаратами.

Напомним, ранее мы сообщали, что некоторые полезные добавки могут действовать значительно менее эффективно, если запивать их любимым латте или американо.

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