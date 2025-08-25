Можно ли пить кофе, когда принимаешь антибиотики: ученые удивили ответом

Кофе может снижать эффективность антибиотиков / © pexels.com

Реклама

Новые исследования показывают, что привычный утренний кофе может иметь нежелательное влияние на лечение антибиотиками. Ученые из разных стран исследовали, как кофеин влияет на бактерию Escherichia coli (кишечная палочка), и выяснили, что он может уменьшать поглощение некоторых препаратов, в частности ципрофлоксацина.

Об этом пишет Sciencealert.com.

В рамках эксперимента команда ученых проанализировала действие 94 химических веществ на E. coli и обратила внимание на изменения в системах, которые регулируют проникновение веществ в клетку и их выведение. Примерно треть веществ влияла на активность генов, связанных с этим процессом. Однако самый сильный эффект наблюдался именно от кофеина.

Реклама

«Мы доказали, что некоторые соединения могут тонко, но последовательно изменять работу генов у бактерий», — отмечает микробиолог Вюрцбургского университета (Германия) Кристоф Бинсфельд.

Эти выводы касаются так называемой низкоуровневой резистентности к антибиотикам. Речь идет не о прямой устойчивости, когда бактерии полностью блокируют действие препарата, а о скрытых механизмах, возникающих вследствие изменений в работе генов и реакции микроорганизмов на внешнюю среду.

Ученые уже знают, что бактерии используют подобные адаптивные стратегии для выживания. Но точные механизмы этого явления остаются загадкой. В частности, в новой работе обнаружили важную роль белка Rob, который регулирует транспорт веществ в клетках бактерий. Он был вовлечен примерно в трети всех изменений, включая те, что вызвал кофеин.

«Кофеин активирует цепь событий, начиная с регулятора генов Rob и заканчивая перестройкой транспортных белков в E. coli. В результате бактерии поглощают меньше антибиотиков», — объясняет биоинженер Ана Рита Брошаду из Университета Тюбингена.

Реклама

Вместе с тем исследователи отмечают: результаты были получены в лабораторных условиях, и пока неизвестно, насколько они актуальны для человеческого организма. Также остается открытым вопрос, какое количество кофе нужно потреблять, чтобы эффект был заметным на практике.

Интересно, что у близко родственной бактерии Salmonella enterica подобного влияния не зафиксировали. Это означает, что реакция может быть характерной только для отдельных видов микроорганизмов.

Дальнейшие исследования должны помочь точнее понять природу низкоуровневой антибиотикорезистентности. Лучшие знания этого явления позволят сделать антибиотикотерапию более эффективной.

К слову, ежедневное употребление чрезмерно горячих кофе или чая может быть опасным. Новое исследование Национального института рака США показывает, что такая привычка значительно повышает риск рака пищевода.