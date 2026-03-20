Кофе: мифы о популярном напитке, в которые мы до сих пор верим

Кофе является самым популярным напитком в мире

Многие начинают утро с чашки ароматного кофе, но вокруг этого напитка уже давно существует немало противоречивых утверждений. Говорят, что кофе вредит сердцу, обезвоживает организм или замедляет рост детей.

Однако наука уже давно развеяла эти предубеждения, пишет Popular Science.

Чтобы заварить кофе, нужен кипяток

Если температура воды превышает 95 градусов Цельсия, кофе может горчить или иметь горелый привкус.

Кофе обезвоживает организм

Это неправда. Посмотрите, сколько в вашей чашке Н2О. Вода нейтрализует обезвоживающий эффект кофеина.

Чашка кофе помогает протрезветь

Кофе может помочь человеку, который находится в состоянии интоксикации, почувствовать себя бодрее и собраннее. Но, как показало исследование, проведенное Американской ассоциацией психологов, от этого только хуже. Кофе не нейтрализует действие алкоголя, зато человек ошибочно считает себя в состоянии, например, управлять автомобилем и попадает в опасные ситуации.

Кофе помогает похудеть

Не совсем так. Кофеин немного ускоряет метаболизм, но этого недостаточно для уменьшения веса. Кофе способен на время угасить чувство голода, но нет никаких доказательств того, что он помогает худеть.

Кофеин вызывает сильную зависимость

Немного правды в этом есть, ведь кофеин стимулирует нервную систему, а значит, вызывает определенную зависимость.

Кофе вызывает заболевания сердца, рак, остеопороз и бешенство

Умеренное употребление кофе — до трех чашек в день — не вредит здоровью. Напиток может на время повысить давление гипертонику, но никоим образом не причастен к повышению уровня холестерина, сердечно-сосудистых болезней или бешенства. Особенно бешенства. Напротив, многие исследования доказали, что кофе полезен для здоровья.

Беременным нельзя пить кофе

Кофе не вредит будущему ребенку, хотя врачи советуют беременным женщинам сократить потребление этого напитка до одной чашки в день. Исследования не подтверждают, что кофеин вреден для эмбриона, но да, он попадает к нему через плаценту.

