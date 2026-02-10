Кофе может влиять на риск деменции: сколько порций напитка в день советуют употреблять ученые

Кофе / © pexels.com

Новые данные свидетельствуют: регулярное употребление кофеина может быть связано со снижением вероятности развития деменции и более медленным ухудшением когнитивных функций. Это показало одно из крупнейших долгосрочных исследований, в котором проанализировали привычки почти 132 тысяч человек за 43 года.

Исследователи выяснили, что те, кто потреблял больше кофеина, имели примерно на 18% ниже риск деменции по сравнению с участниками, которые пили мало кофе или не употребляли кофеина вообще. Похожую тенденцию фиксировали и в результатах когнитивных тестов: любители кофе и чая демонстрировали немного лучшие показатели.

В то же время эффект не наблюдался среди тех, кто выбирал decaf — это указывает на возможную роль именно кофеина. Заметные преимущества фиксировали у группы, которая выпивала 2-3 чашки кофе или 1-2 чашки чая ежедневно.

«Хотя наши результаты обнадеживающие, важно помнить, что размер эффекта небольшой, и существует много важных способов защиты когнитивных функций с возрастом. Наше исследование показывает, что употребление кофе или чая с кофеином может быть одним из элементов этой головоломки», — отметил диетолог Дэниел Ванг из больницы Mass General Brigham в Бостоне.

Результаты согласуются с предыдущими исследованиями. В частности, анализ данных британского биобанка показал, что люди, которые пьют кофе с кофеином без дополнительного сахара, реже болеют Альцгеймером и Паркинсоном. Другие работы связывали регулярное употребление кофе с более долгой продолжительностью жизни и более низким риском деменции среди людей с гипертонией.

В новом исследовании учли данные более 86 тысяч женщин и более 45 тысяч мужчин, которые в течение десятилетий заполняли анкеты о пищевых привычках и проходили опрос об изменениях памяти и внимания. Около 17 тысяч участников дополнительно прошли серию телефонных тестов на когнитивные функции.

В итоге деменция была диагностирована у более 11 тысяч человек. Самый высокий уровень потребления кофеина стабильно ассоциировался с более низким риском, без признаков негативного влияния на здоровье. В то же время авторы отмечают: исследование носит наблюдательный характер и не может доказать причинно-следственную связь.

«Мы также сравнили людей с разной генетической предрасположенностью к развитию деменции и получили одинаковые результаты, а это означает, что кофе или кофеин, вероятно, одинаково полезны для людей с высоким и низким генетическим риском развития деменции», — пояснила ведущий автор Юй Чжан.

