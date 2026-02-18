Кофе может замедлять старение: какое количество чашек в день уменьшает биологический возраст

Кофе

Регулярное употребление нескольких чашек кофе может быть полезным не только для бодрости. Новое исследование указывает: люди, которые пьют 3-4 порции напитка ежедневно, имеют более молодой биологический возраст и потенциально медленнее стареют.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

ученые проанализировали данные 436 участников с тяжелыми психическими расстройствами. Исследователи обнаружили, что те, кто потреблял не менее трех чашек кофе в день, имели биологический возраст примерно на пять лет меньше, чем люди, которые отказываются от кофе. Биологический возраст определяют по состоянию клеток, и его повышение связано с рисками онкологических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных болезней.

В то же время авторы отмечают: исследование является обсервационным, поэтому прямую причинно-следственную связь доказать невозможно. Однако результаты согласуются с предыдущими работами, которые связывали кофеиносодержащий кофе со снижением риска диабета, сердечных недугов, когнитивных расстройств и даже инсульта.

Эксперты предполагают, что положительный эффект может быть связан с полифенолами — природными антиоксидантами, которые уменьшают воспаление и поддерживают работу клеток. Впрочем, механизм влияния еще требует более детальных исследований.

Учёные также заметили, что польза исчезает после превышения отметки в четыре чашки в сутки. Причина может заключаться во влиянии чрезмерного кофеина на сон: плохое качество ночного отдыха давно связано с ускоренным старением мозга и повышенным риском деменции.

FDA напоминает, что безопасной суточной нормой для большинства взрослых считается до 400 мг кофеина — это примерно четыре стандартные чашки кофе. Превышение может вызвать повышенное давление, учащенное сердцебиение, тревогу, тошноту или бессонницу.

