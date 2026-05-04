Кофе омолаживает или старит — ответ ученых удивил
Новое исследование показало, что кофе защищает организм от старения, связываясь с рецептором NR4A1, белком, участвующим в регуляции стресса, воспалении и восстановлении клеток.
Ученые впервые описали точный механизм, благодаря которому кофе замедляет старение и снижает риск хронических заболеваний. Ключевую роль играет не кофеин, а другие соединения напитка.
Новое исследование Техасского колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук A&M пролило свет на это, пишет сайт заведения.
Исследователи выяснили, что соединения кофе активируют рецептор NR4A1 — своеобразный «датчик» в организме, который уменьшает повреждение клеток, регулирует воспаление и поддерживает восстановление тканей. Именно эти процессы связаны со старением и развитием хронических заболеваний.
Несмотря на эти выводы, исследователи предупреждают, что польза кофе для здоровья не ограничивается одним фактором.
Еще одно исследование показало, что умеренное потребление кофе с кофеином связано с понижением тревожности, улучшением концетрации и внимания. Кофеин также был связан с понижением риска воспаления.
Ученые утверждают, что временный отказ от кофе может положительно повлиять на работу мозга.