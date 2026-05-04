Кофе омолаживает или старит — ответ ученых удивил

Ученые впервые описали точный механизм, благодаря которому кофе замедляет старение и снижает риск хронических заболеваний. Ключевую роль играет не кофеин, а другие соединения напитка.

Новое исследование Техасского колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук A&M пролило свет на это, пишет сайт заведения.

Исследователи выяснили, что соединения кофе активируют рецептор NR4A1 — своеобразный «датчик» в организме, который уменьшает повреждение клеток, регулирует воспаление и поддерживает восстановление тканей. Именно эти процессы связаны со старением и развитием хронических заболеваний.

Несмотря на эти выводы, исследователи предупреждают, что польза кофе для здоровья не ограничивается одним фактором.

Еще одно исследование показало, что умеренное потребление кофе с кофеином связано с понижением тревожности, улучшением концетрации и внимания. Кофеин также был связан с понижением риска воспаления.

