Кофе после бессонной ночи: ученые нашли неожиданный эффект для памяти

Кофеин, который обычно ассоциируют с повышением энергии, может иметь более широкое влияние на мозг. Исследование показало, что это вещество способно уменьшать проблемы с памятью, которые возникают из-за недосыпания.

Об этом говорится в исследовании обнародованном в журнале Neuropsychopharmacology.

Исследователи из Национального университета Сингапура сосредоточились на участке CA2 гиппокампа — зоне мозга, которая отвечает за социальную память, то есть способность распознавать знакомых. В ходе эксперимента мыши, которых лишали сна, значительно хуже узнавали других особей, с которыми уже контактировали ранее.

Впрочем, у группы мышей, которые в течение недели до недосыпания регулярно получали кофеин, таких нарушений не зафиксировали. Более того, даже когда кофеин применяли непосредственно к тканям мозга мышей после недосыпания, это улучшало передачу сигналов в области CA2.

Как пояснил физиолог Лик-Вэй Вонг, недосыпание не только вызывает усталость, но и избирательно нарушает критически важные цепи памяти. По его словам, кофеин способен восстанавливать эти процессы как на поведенческом, так и на молекулярном уровнях.

Исследование также показало, что недостаток сна усиливает сигналы аденозина — вещества, которое способствует сну, но в то же время может подавлять работу памяти. Кофеин, как известно, блокирует эти сигналы, что подтвердили и результаты эксперимента.

Авторы работы отмечают: речь идет только об опытах на мышах, поэтому результаты еще нуждаются в проверке на людях. В то же время они предполагают, что даже кратковременное недосыпание может влиять на способность запоминать людей и детали, а регулярное потребление кофеина потенциально способно смягчать эти эффекты.

Полученные данные могут иметь значение и для изучения связи между нарушениями сна и повышенным риском деменции. Ранее исследования уже показывали, что регулярное употребление кофе может иметь защитный эффект, и новые результаты помогают лучше понять возможные механизмы этого влияния.

По мнению ученых, открытие помогает лучше понять механизмы когнитивного снижения и может стать основой для будущих подходов к его профилактике.

