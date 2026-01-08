Кофе против чая: какой напиток оказался полезнее для костей

Чай и кофе / © Credits

В течение десятилетия ученые наблюдали за почти 10 тысячами женщин в возрасте от 65 лет, чтобы выяснить, связаны ли популярные горячие напитки с изменениями в плотности костной ткани. Исследование показало: регулярное употребление чая ассоциируется с несколько более высокой минеральной плотностью костей бедра.

Специалисты обращают внимание: даже незначительные изменения этого показателя могут играть роль в профилактике остеопороза — заболевания, которое существенно повышает риск переломов.

В рамках десятилетнего наблюдения участницы исследования подробно фиксировали, сколько чая и кофе они употребляют. Параллельно ученые регулярно оценивали минеральную плотность костей бедер и голеней — участков, которые чаще всего подвергаются переломам. Анализ показал: у женщин, которые пили чай, эти показатели были несколько лучше, чем у тех, кто его не потреблял.

Умеренное количество кофе — две-три чашки в день — не имело заметного влияния на состояние костной ткани. Зато привычка выпивать более пяти чашек ежедневно ассоциировалась со снижением ее плотности. Исследователи предполагают, что причина может заключаться в уменьшении усвоения кальция, хотя этот эффект оценивают как минимальный. Добавление молока частично нивелирует такое действие.

В то же время другое исследование дало неожиданный результат: люди с генетической предрасположенностью к более высокому потреблению кофеина — независимо от того, поступает он из кофе, чая или других напитков — имели примерно на 60% ниже риск развития остеопороза. Ученые отмечают, что влияние может отличаться в зависимости от источника кофеина и индивидуальных особенностей обмена веществ.

Чай, в свою очередь, содержит природные антиоксиданты — катехины и теафлавины, которые потенциально способствуют формированию костной ткани и замедляют ее потерю. Больше всего этих соединений в зеленом чае, ведь его листья почти не подвергают термической обработке. В черном, белом чае и улуне их концентрация ниже.

По словам диетолога Джули Стефански, для большинства взрослых безопасным и потенциально полезным может быть потребление трех-четырех чашек несладкого чая в день. В то же время она отмечает: важно учитывать имеющиеся заболевания и лекарства, которые человек принимает.

Зеленый чай содержит ощутимое количество кофеина, что может негативно влиять на сон, а увеличение объема потребляемой жидкости — вызывать частые походы в туалет. Поэтому резкое увеличение количества чая в рационе подходит не всем.

Говоря о кофе, специалист советует людям старшего возраста быть осмотрительными не столько из-за возможного влияния на кости, сколько из-за других рисков. Также чрезмерное потребление может вытеснять полноценную пищу, вызывать дискомфорт в желудке и ухудшать качество сна.

