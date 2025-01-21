Кофе снижает риск развития деменции, но есть условие: как его нужно пить

Для получения эффекта необходимо придерживаться одного простого правила – кофе не должен быть подслащенным.

Исследователи подтвердили, что кофе действительно положительно влияет на организм человека, однако только в том случае, если его правильно пить.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что пожилые люди, регулярно употребляющие кофе, имеют более низкий риск развития деменции. Однако есть условие.

Об этом пишет Science Alert.

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Связь между кофе и риском развития деменции была обнаружена при изучении медицинских карт 204 847 человек в Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет до начала анализа. Записи включали как повадки потребления кофе, так и диагностику случаев деменции в среднем за девять лет.

Результаты исследования были опубликованы в "Американском журнале клинического питания" и свидетельствуют о том, что выше потребление кофе с кофеином, особенно несладкого, связано со снижением риска болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также связанной с ними деменции. Авторы исследования также отмечают, что эта связь не наблюдалась для подслащенного кофе, независимо от того, был использован сахар или искусственный подсластитель.

Авторы исследования разделили реципиентов на пять групп в зависимости от потребления кофе:

0-1 чашку в день;

1-2 чашки в день;

2-3 чашки в день;

свыше 3 чашек в день.

Ученые отмечают, что именно в последней группе была обнаружена наибольшая статистическая значимость. Однако в целом, по мнению авторов исследования, те, кто употреблял кофе, по сравнению с теми, кто не употреблял его, демонстрировали на 34% меньший риск развития болезни Альцгеймера и связанных с ним заболеваний; на 37% низший риск болезни Паркинсона; на 47% менее подвержены смерти от нейродегенеративного заболевания.

Авторы исследования также отмечают, что для получения эффекта необходимо соблюдать одно простое правило — кофе не должен быть подслащенным. Исследователи считают, что определенные свойства кофеина, вероятно, могут оградить мозг человека от слабоумия. Они также предположили, что сахар и искусственные подсластители, вероятно, могут мешать полезным свойствам кофеина. Однако, чтобы это доказать, нужны дополнительные исследования.

Отметим, что данные нового исследования недостаточно полны, поэтому ученым сложно показать прямую причинно-следственную связь. Авторы анализа также не берутся утверждать, что употребление кофе может предотвратить развитие деменции. Также непонятно, изменяют ли ранние стадии деменции употребление кофе людьми, есть ли третий неизвестный фактор, влияющий как на потребление кофе, так и на риск деменции.

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