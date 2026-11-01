Кофе стал калорийнее на 40% — сахар здесь ни при чем

Кофе

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Исследователи установили, что калорийность кофе выросла на 40%. Впрочем, не сахар приносит больше дополнительных калорий, а растительные сливки.

Об этом пишет Science Daily.

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Исследовательская группа проанализировала данные восьми последовательных циклов Национального исследования здоровья и питания США (NHANES) за 2003-2018 годы. Репрезентативная выборка охватывала 30 тысяч взрослых от 20 лет. Каждый участник предоставлял информацию обо всем, что ел и пил в течение суток.

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Ученые разделили кофейные напитки на две основные группы — чистые и с добавками:

чайное молоко

смесь молока и сливок

молочные сливки

растительное молоко

растительные сливки для кофе

сахар и сиропы

заменители сахара

алкоголь

какао-порошок

Хотя обычное молоко оставалось наиболее распространенной добавкой к кофе, к 2018 году именно растительные сливки стали главным источником дополнительных калорий в напитке.

В среднем растительные сливки давали 18,5 калории в день, тогда как сахар — 16 калорий, а обычное молоко — 11 калорий.

«Мы выяснили, что растительные сливки, которые добавляют в кофе, теперь опередили и сахар, и молочные продукты по вкладу в общую калорийность кофе. Растительные сливки могут содержать много насыщенных жиров, обладающих высокой энергетической ценностью», — сказал Йонги Пан, ведущий автор исследования и аспирант Школы Фридман (Бостон, США).

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Ранее сообщалось, что чрезмерное потребление кофе может иметь противоположный эффект, а именно ускорять сердцебиение, усиливать тревожность и возбуждение, а также мешать засыпанию. Все это способно отрицательно влиять на настроение и уровень стресса.

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