Кофе таит в себе опасность, о которой многие даже не догадываются: что выяснили учёные

Скрытая опасность кофе — ученые объяснили его влияние на мозг и сон / © Pixabay

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Даже если человек легко засыпает после вечернего кофе, это не означает, что кофеин не влияет на его сон. Он может изменять работу мозга в течение ночи, причем такие нарушения не всегда заметны. Учёные объяснили, почему после привычных восьми часов отдыха человек иногда просыпается уставшим.

Об этом сообщает Egeszseg Kalauz со ссылкой на обзор исследователей Вроцлавского медицинского университета.

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Исследователи из Вроцлавского медицинского университета проанализировали научные данные о влиянии кофеина на сон. Они обратили внимание на распространенное мнение, что кофе не вредит ночному отдыху, если человек после него быстро засыпает.

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По словам профессора Донаты Курпас, принимавшей участие в подготовке обзора, скорость засыпания не даёт полного представления о качестве сна. Даже при отсутствии бессонницы кофеин может влиять на процессы, происходящие в мозге ночью.

Как кофе влияет на сон

Во время ночного отдыха мозг проходит несколько стадий активности. Одной из них является глубокий сон, для которого характерны медленные мозговые волны.

Зафиксировать эти процессы можно с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Этот метод позволяет исследовать электрическую активность мозга и выявить изменения, которые человек сам может не ощущать.

Научные данные свидетельствуют о том, что кофеин способен снижать медленноволновую активность, характерную для глубокого сна. Поэтому даже если человек заснул без труда и не просыпался ночью, это ещё не гарантирует, что кофеин не повлиял на его отдых.

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В то же время исследователи предостерегают от однозначных выводов. Изменения мозговой активности не обязательно означают, что у человека будет бессонница или он будет чувствовать себя хуже на следующий день. По самим показателям ЭЭГ также невозможно точно определить, насколько ухудшилось качество отдыха.

Почему кофе бодрит, но не заменяет сон

Чтобы объяснить воздействие кофеина, учёные обращают внимание на аденозин — вещество, участвующее в формировании чувства сонливости.

Чем дольше человек не спит, тем сильнее постепенно становится его потребность в отдыхе. Кофеин вмешивается в этот процесс, блокируя рецепторы, на которые обычно воздействует аденозин.

Благодаря этому после чашки кофе можно почувствовать прилив бодрости, легче сосредоточиться на работе или продолжить заниматься делами, несмотря на усталость. Однако кофеин лишь временно ослабляет чувство сонливости, а не устраняет саму потребность организма во сне.

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Как долго кофе может оказывать влияние на организм

Еще одна причина, по которой кофеин может влиять на сон, — продолжительность его пребывания в организме.

В среднем взрослому человеку требуется примерно пять часов, чтобы расщепить половину потребленного кофеина. Это означает, что после кофе, выпитого в четыре часа дня, около девяти вечера в организме всё ещё может оставаться значительное его количество.

При этом через пять часов кофеин не выводится полностью. Его дальнейшее выведение также требует времени.

Однако скорость этого процесса индивидуальна. На неё могут влиять генетические особенности, работа печеночных ферментов, возраст, состояние здоровья и некоторые лекарственные препараты.

Отличается и чувствительность нервной системы к кофеину. Из-за этого один человек может слабее реагировать на определённое количество кофеина, тогда как другой почувствует заметный эффект даже от меньшей дозы.

Кроме того, важно не только количество кофеина в последней выпитой чашке, но и общее количество кофеина за день. Его источниками могут быть чай, энергетические напитки и другие продукты.

За сколько часов до сна кофеин может повлиять на сон

Учёные неоднократно изучали, как время употребления кофеина влияет на ночной сон.

В ходе эксперимента 2013 года участники получали 400 мг кофеина в разное время: непосредственно перед сном, за три или за шесть часов до него.

Оказалось, что нарушения сна наблюдались во всех трёх случаях. Таким образом, даже шестичасовой перерыв между употреблением кофеина и отдыхом не всегда позволяет избежать его воздействия.

Впрочем, исследователи использовали высокую дозу, поэтому неправильно распространять эти результаты на любую чашку кофе.

Дополнительные данные были получены в ходе исследования, опубликованного в 2025 году. В нём приняли участие 23 мужчины, которым давали 100 или 400 мг кофеина за 4, 8 или 12 часов до сна.

Результаты показали, что более высокая доза могла влиять на время засыпания и структуру сна даже в том случае, если её принимали за 12 часов до сна. Нарушения сна чаще фиксировались после употребления 400 мг кофеина за восемь или менее часов до сна.

Почему из-за кофе усталость может повторяться каждый день

Профессор Доната Курпас также обратила внимание на ситуацию, когда кофеин становится привычным способом борьбы с недосыпанием.

Например, человек просыпается уставшим и пьет кофе, чтобы сосредоточиться на работе. Если кофеин влияет на его ночной сон, на следующее утро он снова может чувствовать сонливость и нуждаться в очередной порции напитка.

Так может возникнуть своеобразный замкнутый круг: кофе временно помогает справиться с усталостью, но если кофеин ухудшает ночной сон конкретного человека, на следующий день ему снова может понадобиться кофе, чтобы почувствовать бодрость.

Однако ученые отмечают, что такой сценарий не касается всех, кто регулярно употребляет кофеин. Причины дневной сонливости могут быть разными, поэтому связывать её исключительно с кофе не стоит.

К тому же люди, которые давно привыкли пить кофе каждый день, не всегда могут точно оценить его влияние. Отсутствие явных побочных эффектов ещё не означает, что кофеин никак не влияет на их сон.

Станет ли сон лучше, если отказаться от кофе?

Несмотря на возможное воздействие кофеина, полный отказ от него не гарантирует, что проблемы со сном исчезнут.

Это подтверждает исследование с участием 66 молодых людей, которые регулярно употребляли кофеин и жаловались на плохой сон. В течение недели без кофеина ученые не обнаружили существенного общего улучшения продолжительности их ночного отдыха.

В то же время резкий отказ от привычного напитка сам по себе может временно ухудшить самочувствие.

У людей, регулярно употребляющих кофеин, после прекращения его употребления иногда возникают головные боли, выраженная сонливость и проблемы с концентрацией внимания.

Обычно такие симптомы появляются через 12–24 часа после последней дозы, наиболее ярко проявляются примерно через один-два дня и могут продолжаться ещё несколько суток.

Поэтому первые дни без кофе не всегда показывают, как организм будет реагировать на сокращение потребления кофеина в долгосрочной перспективе. Для тех, кто привык регулярно употреблять кофе, постепенное сокращение количества может быть более комфортным.

Как понять, влияет ли кофе на ваш сон

Чтобы оценить свою чувствительность к кофеину, можно, прежде всего, обратить внимание на свои привычки. Для этого можно в течение нескольких дней записывать, сколько кофеина вы потребляете, в котором часу пьете кофе, когда ложитесь спать и как себя чувствуете после пробуждения.

Стоит также учитывать стресс, общую продолжительность сна и изменения в ежедневном расписании. Это поможет лучше понять, существует ли связь между употреблением кофеина и утренней усталостью.

Если человек решит изменить свои привычки, следует оценивать результаты в течение определенного времени, а не делать выводы после одной ночи.

В то же время даже улучшение самочувствия не позволяет точно определить, как изменилась активность мозга во время сна. Для этого требуются специальные исследования.

Напомним, что кофе часто обвиняют в обезвоживании организма из-за кофеина. Однако эксперты объяснили, действительно ли он выводит жидкость и можно ли учитывать его в суточной норме воды.

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