Кофе уменьшает риск диабета: как правильно его приготовить

Новое исследование показывает, что кофе способен уменьшить вероятность развития сахарного диабета 2 типа, но только при условии, что его употребляют без добавления сахара.

В рамках одного из исследований, в котором приняли участие почти 290 тысяч человек, около 13 тысяч из них столкнулись с этим заболеванием, сообщает Daily Mail.

Ученые установили, что те, кто пил кофе без добавок, снижали риск развития диабета 2 типа на 10% за каждую чашку в день. Похожую пользу получали и любители кофе с добавлением молока.

Однако, если в кофе добавляли сахар, эффект уменьшался вдвое – риск снижался всего на 5% при добавлении одной чайной ложки сахара в чашку.

Ранее было известно, что употребление кофе способствует меньшему набору веса с возрастом, что в свою очередь также уменьшает вероятность развития диабета 2 типа. Кроме того, кофеин и содержащиеся в напитке растительные соединения оказывают противовоспалительное действие, что положительно влияет на профилактику заболевания.

Почему стоит отказаться от сахара

Кофе с сахаром, обладающий высокой калорийностью, не дает ощущения насыщения, как это делает еда. В результате человек не уменьшает количество потребляемых калорий вследствие употребления других продуктов, что может отрицательно сказаться на весе и общем состоянии организма.

Также выяснилось, что использование искусственных подсластителей уменьшает способность кофе защищать от диабета. В частности, с их добавлением риск возникновения заболевания уменьшался всего на 7% на каждую чашку.

"Кофе действительно может снизить вероятность развития диабета, однако добавление сахара или подсластителей значительно ослабляет этот эффект. Изучение разницы в способах потребления позволили нам глубже понять влияние кофе на здоровье", – отметил руководитель исследования доктор Маттиас Хенн.

Поэтому независимо от того, что вы предпочитаете – чай или кофе, лучше отказаться от сахара в напитках. Он содержит пустые калории, которые способствуют лишнему весу и повышают риск сопутствующих заболеваний.

Ранее сообщалось о том, с какого возраста можно пить кофе.