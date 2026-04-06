Кофе во время беременности: можно или категоричное "нет"
Многие женщины на ранних сроках беременности опасаются пить кофе из-за его влияния на организм. Это вполне оправдано, поскольку кофеин может влиять на АД, нервную систему и даже уровень гормонов.
Беременность часто заставляет женщин пересматривать свои ежедневные привычки. Одним из первых ритуалов, вызывающих сомнения, является потребление кофе. Медики уверяют: полностью отказываться от кофеина не обязательно, но его количество в рационе следует ограничивать.
Об этом пишет Cleveland Clinic.
Сколько кофеина можно употреблять в период беременности
По данным NHS (National Health Service — Национальная служба здравоохранения Великобритании), до 200 мг кофеина (до двух чашек растворимого кофе) в день безопасны во время беременности.
Однако беременным женщинам не стоит увлекаться напитком — в случае употребления более 300 миллиграммов кофеина увеличивается риск выкидыша.
«Кофеин повышает артериальное давление и частоту сердечных сокращений, поэтому вы можете чувствовать себя бодрее и энергичнее. Но в то же время, это создает дополнительную нагрузку на организм», — объяснила сертифицированная акушер Шатоя МакКвин.
Чрезмерное потребление кофеина может вызвать неприятные побочные эффекты:
ощущение тревоги или нервозности
учащенное сердцебиение
тошноту и кислотный рефлюкс
обезвоживание
диарею
дрожь
подергивание мышц
Эти эффекты могут оказывать существенное влияние на самочувствие.
