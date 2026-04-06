Кофе во время беременности: можно или категоричное "нет"

Некоторые авторы советуют беременным женщинам полностью отказаться от кофе / © Credits

Реклама

Беременность часто заставляет женщин пересматривать свои ежедневные привычки. Одним из первых ритуалов, вызывающих сомнения, является потребление кофе. Медики уверяют: полностью отказываться от кофеина не обязательно, но его количество в рационе следует ограничивать.

Об этом пишет Cleveland Clinic.

Сколько кофеина можно употреблять в период беременности

По данным NHS (National Health Service — Национальная служба здравоохранения Великобритании), до 200 мг кофеина (до двух чашек растворимого кофе) в день безопасны во время беременности.

Реклама

Однако беременным женщинам не стоит увлекаться напитком — в случае употребления более 300 миллиграммов кофеина увеличивается риск выкидыша.

«Кофеин повышает артериальное давление и частоту сердечных сокращений, поэтому вы можете чувствовать себя бодрее и энергичнее. Но в то же время, это создает дополнительную нагрузку на организм», — объяснила сертифицированная акушер Шатоя МакКвин.

Чрезмерное потребление кофеина может вызвать неприятные побочные эффекты:

ощущение тревоги или нервозности

учащенное сердцебиение

тошноту и кислотный рефлюкс

обезвоживание

диарею

дрожь

подергивание мышц

Эти эффекты могут оказывать существенное влияние на самочувствие.

