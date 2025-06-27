Кофеин может замедлить старение клеток: новое открытие ученых

Кофе / © pixabay.com

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Кофеин не только бодрит, но и может способствовать более медленному старению клеток. Оказалось, что вещество положительно влияет на продолжительность жизни клеток и помогает им лучше справляться со стрессом.

Об этом сообщило издание Science Alert со ссылкой на ученых из Лондонского университета королевы Марии (QMUL) и Института Фрэнсиса Крика в Великобритании.

Исследователи провели эксперимент с дрожжами, которые использовали в качестве модели для изучения клеточных процессов. Их интересовало, как различные дозы кофеина влияют на продолжительность жизни клеток и их способность сопротивляться повреждениям.

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Биохимик Джон-Патрик Алао из QMUL объяснил, что результаты эксперимента открывают новые перспективы в изучении влияния кофеина на долголетие и здоровье. Речь идет, в частности, о потенциале влияния через изменение диеты, образа жизни или с помощью лекарственных средств.

Предыдущие научные данные уже свидетельствовали, что кофеин может влиять на биологический переключатель TOR, который регулирует рост клеток в соответствии с уровнем питательных веществ. Однако теперь оказалось, что кофеин действует не напрямую, а опосредованно — через другой механизм, известный как путь AMPK. Этот путь является своеобразным индикатором уровня энергии в клетке.

Генетик и биолог Харалампос Раллис из QMUL объяснил, что AMPK активируется в ответ на нехватку энергии в клетке. Исследование показало: кофеин может активировать этот путь, помогая клетке адаптироваться к стрессу.

Если исследователи генетически блокировали цепь реакций, запускающую кофеин, клетки больше не получали признаков улучшения состояния. Это стало подтверждением того, что именно кофеин вызывает положительные изменения.

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Кофеин влияет на способность клеток к росту, обновлению ДНК и реакции на стресс. В результате клетки дольше остаются функциональными и здоровыми.

Ученые предполагают, что кофеин может иметь схожий эффект с метформином — препаратом для лечения диабета, который также активирует путь AMPK и потенциально способствует поддержанию организма в лучшем состоянии в течение длительного времени.

Ранее многочисленные исследования уже связывали кофеин с положительным влиянием на здоровье — в частности, по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и избыточного веса.

Напомним, у людей с диабетом, которые употребляли от одной до четырех чашек кофе в день, снижался риск сердечных заболеваний.

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