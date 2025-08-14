Кофейная диета: поможет ли избавиться от лишнего веса

Кофе помогает быстро похудеть / © Pixabay

Кофейная диета — относительно новый способ, который уже успел набрать популярность. Диета заключается в употреблении нескольких чашек кофе в день, ограничивая потребление калорий.

Кофейную диету еще называют диетой телеведущих: она бодрит, ускоряет обмен веществ, угнетает аппетит и, главное — на ней за неделю можно потерять до 7 кг.

План кофейной диеты подразумевает употребление не менее 3 чашек (720 мл) кофе в день.

Доктор Арно, считающийся основателем этого метода похудения, отдает особое значение виду кофе, который вы выбираете, и способу его приготовления. Он рекомендует слегка обжаренный кофе из цельных бобов, которые вы должны смолоть дома и сварить с использованием отфильтрованной воды.

На диете вы можете пить столько кофе, сколько хотите — с кофеином или без него — до тех пор, пока не достигнете минимума в 3 чашки (720 мл). Однако важно избегать использования сахара или сливок.

Также рекомендует заменить один прием пищи в день домашней зеленой полосе с высоким содержанием клетчатки. Другие блюда и закуски должны быть низкокалорийными и богатыми клетчаткой из цельного зерна, фруктов и овощей. Следует избегать продуктов с высокой степенью обработки.

Кофе содержит полезные антиоксиданты и может помочь вам похудеть, подавляя аппетит и улучшающий обмен веществ. Однако кофейная диета имеет несколько недостатков.

Избыток кофеина

Чрезмерное потребление кофеина может привести к ряду проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление.

Кофейную диету нельзя назвать здоровым планом похудения. Увеличение потребления белка и клетчатки, уменьшение количества потребляемого рафинированного сахара и регулярные физические упражнения помогут сбросить вес эффективнее и безопаснее.

