- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 2 мин
Кофейная диета: поможет ли избавиться от лишнего веса
Кофе для похудения очень эффективным средством считают те, кто уже успел оценить преимущества этой монодиеты.
Кофейная диета — относительно новый способ, который уже успел набрать популярность. Диета заключается в употреблении нескольких чашек кофе в день, ограничивая потребление калорий.
Кофейную диету еще называют диетой телеведущих: она бодрит, ускоряет обмен веществ, угнетает аппетит и, главное — на ней за неделю можно потерять до 7 кг.
План кофейной диеты подразумевает употребление не менее 3 чашек (720 мл) кофе в день.
Доктор Арно, считающийся основателем этого метода похудения, отдает особое значение виду кофе, который вы выбираете, и способу его приготовления. Он рекомендует слегка обжаренный кофе из цельных бобов, которые вы должны смолоть дома и сварить с использованием отфильтрованной воды.
На диете вы можете пить столько кофе, сколько хотите — с кофеином или без него — до тех пор, пока не достигнете минимума в 3 чашки (720 мл). Однако важно избегать использования сахара или сливок.
Также рекомендует заменить один прием пищи в день домашней зеленой полосе с высоким содержанием клетчатки. Другие блюда и закуски должны быть низкокалорийными и богатыми клетчаткой из цельного зерна, фруктов и овощей. Следует избегать продуктов с высокой степенью обработки.
Кофе содержит полезные антиоксиданты и может помочь вам похудеть, подавляя аппетит и улучшающий обмен веществ. Однако кофейная диета имеет несколько недостатков.
Избыток кофеина
Чрезмерное потребление кофеина может привести к ряду проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление.
Кофейную диету нельзя назвать здоровым планом похудения. Увеличение потребления белка и клетчатки, уменьшение количества потребляемого рафинированного сахара и регулярные физические упражнения помогут сбросить вес эффективнее и безопаснее.
