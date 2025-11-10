- Дата публикации
Категория
Здоровье
Когда артериальное давление начинает убивать сердце — назван возраст
Высокое кровяное давление может вызвать много проблем, но особенно сильно из-за него страдают два органа — сердце и почки. Повреждения у них, вызванные гипертонией, способны стать причиной смерти человека.
Врачи называют высокое артериальное давление (АД) тихим убийцей, потому что обычно протекает бессимптомно и с возрастом приводит к серьезным заболеваниям. Даже незначительное повышение АД в 30 лет может привести к сердечному приступу или инсульту.
Об этом пишет издание Independent.
Врачи предупреждают, что пожизненный контроль артериального давления — это инвестиция в то, насколько хорошо стареет сердце. Пациентам рекомендуют лечение, если систолическое АД достигает 140 или 130 для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Однако исследователи убеждены, что поддержка ниже 120 может лучше защитить сердце.
Врачи также назвали характерные симптомы сердечного приступа:
боль в груди — чувство давления
тяжесть, сжатие или сдавливание в груди
головокружение, потливость, одышка, тошнота или рвота, непреодолимое чувство тревоги (похоже на паническую атаку), кашель или хрипы
