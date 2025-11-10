Когда артериальное давление начинает убивать сердце — назван возраст

Важно вовремя распознать инсульт / © Credits

Врачи называют высокое артериальное давление (АД) тихим убийцей, потому что обычно протекает бессимптомно и с возрастом приводит к серьезным заболеваниям. Даже незначительное повышение АД в 30 лет может привести к сердечному приступу или инсульту.

Об этом пишет издание Independent.

Врачи предупреждают, что пожизненный контроль артериального давления — это инвестиция в то, насколько хорошо стареет сердце. Пациентам рекомендуют лечение, если систолическое АД достигает 140 или 130 для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Однако исследователи убеждены, что поддержка ниже 120 может лучше защитить сердце.

Врачи также назвали характерные симптомы сердечного приступа:

боль в груди — чувство давления

тяжесть, сжатие или сдавливание в груди

головокружение, потливость, одышка, тошнота или рвота, непреодолимое чувство тревоги (похоже на паническую атаку), кашель или хрипы

Ранее ученые назвали признаки, которые могут сигнализировать о том, что у вас будет инфаркт в будущем.

Также мы объясняли причины ишемического инсульта, его симптомы, факторы риска, методы лечения и профилактики, а также особенности реагирования на это состояние.