Когда боль в желудке может быть опасной: симптомы, которые нельзя игнорировать

Боль в желудке / © Credits

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Боль в желудке чаще всего возникает из-за переедания, несварения пищи или легких кишечных инфекций и в большинстве случаев проходит без лечения. Однако иногда она может быть признаком серьёзного заболевания, поэтому важно вовремя распознать тревожные симптомы и не откладывать обращение к врачу.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Наибольшую тревогу должна вызывать резкая боль, возникающая внезапно или быстро усиливающаяся. Подобная клиническая картина может наблюдаться при аппендиците, остром холецистите, панкреатите или кишечной непроходимости.

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Ориентиром может служить и область, в которой ощущается дискомфорт. Например, боль внизу живота справа нередко связывают с аппендицитом, под правой реберной дугой — с заболеваниями желчного пузыря, а интенсивная боль, которая как бы охватывает верхнюю часть живота и отдаёт в спину, может возникать при панкреатите. В то же время такой информации недостаточно для постановки диагноза.

Не следует откладывать вызов скорой помощи, если наряду с болью появились высокая температура, многократная рвота, примеси крови в рвотных массах или испражнениях, черный кал, выраженное вздутие живота, пожелтение кожи или глаз, затрудненное дыхание, сильная слабость или спутанность сознания.

Насторожить должна и боль, которая не проходит в течение нескольких суток, постоянно возвращается или с каждым днём становится всё более интенсивной. Такие симптомы могут сопровождать язвенную болезнь, желчнокаменную болезнь, синдром раздраженного кишечника, воспалительные заболевания кишечника и другие патологии органов пищеварения.

Для врача важное значение имеет не только характер боли, но и время её появления. Стоит обратить внимание, возникает ли она после еды, натощак или ночью, а также уменьшается ли после дефекации. Дополнительную информацию могут дать сопутствующие симптомы, в частности диарея, запор или вздутие живота.

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В то же время источник боли не всегда связан с желудочно-кишечным трактом. У женщин подобные жалобы могут быть следствием гинекологических заболеваний, инфекций мочевыводящих путей или почечной колики. В редких случаях боль в животе также может свидетельствовать об отдельных заболеваниях сердца или легких.

Если боль слабая и общее состояние не ухудшается, специалисты советуют обеспечить организму отдых, пить достаточно воды и на некоторое время исключить из рациона жирные и тяжелые блюда. Но если симптомы усиливаются, не рекомендуется самостоятельно принимать обезболивающие препараты, поскольку они могут скрыть проявления заболевания и затруднить диагностику.

Хотя боль в желудке зачастую не представляет серьезной угрозы, длительная, интенсивная или сопровождающаяся опасными симптомами боль требует как можно более скорого обследования.

Напомним, что большинство людей ожидает, что рак сразу проявится сильной болью или резким ухудшением самочувствия. Однако, по словам онколога, на практике ранние признаки могут быть гораздо менее заметными. Ранее врач рассказал, какие симптомы нельзя игнорировать.

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