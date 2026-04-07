Когда есть, чтобы замедлить старение: ученые назвали ключевые часы

Еда / © Associated Press

Реклама

Время, когда человек завтракает и ужинает, может влиять на скорость старения организма. Наиболее чувствительными к этим изменениям оказались сердце и печень.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Данные Национального обследования здоровья и питания (NHANES), которые проанализировала исследователь Мейся Рен из Медицинского университета Фуцзянь, свидетельствуют, что самый низкий риск старения фиксировали у людей, которые завершали последний прием пищи до 21:00. При этом оптимальные временные окна отличаются в зависимости от органов: для организма в целом и сердца — примерно между 15:00 и 17:00, для печени — между 17:00 и 19:00.

Реклама

Ученые объясняют это тем, что поздние приемы пищи могут нарушать циркадные ритмы — внутренние 24-часовые «часы» организма. В этот период системы восстановления должны работать активнее, однако пищеварение и обработка питательных веществ могут этому мешать. Это, в частности, связывают с повышением уровня инсулина ночью и задержкой аутофагии — процесса очищения клеток.

Также важным оказалось время первого приема пищи. У людей, которые завтракали поздно — ближе к полудню, риск старения организма был на 61% выше, чем у тех, кто ел до 8 утра.

Отдельно исследователи обратили внимание на продолжительность «пищевого окна» в течение дня. Если человек не ел более 16 часов в сутки, риск старения организма возрастал более чем вдвое, особенно это касалось сердца.

В то же время органы реагируют на режим питания по-разному. Наиболее чувствительными оказались сердце и печень, тогда как почки демонстрировали меньшую зависимость. С возрастом это влияние усиливается: после 40 лет связь между временем приема пищи и старением становится более выраженной.

Реклама

Исследование также показало различия между мужчинами и женщинами. У мужчин время ужина сильнее связано со старением органов, тогда как у женщин более сильную связь наблюдали с продолжительностью пищевого окна.

В то же время качество рациона не компенсирует нарушенный график: даже при здоровом питании поздние или отложенные приемы пищи связаны с худшими показателями старения.

Авторы отмечают, что исследование имеет ограничения, ведь основывается на одноразовых данных и не доказывает причинно-следственной связи. Впрочем, результаты свидетельствуют: время приема пищи может быть важным фактором здорового старения наряду с калорийностью и качеством рациона.

