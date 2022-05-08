Когда и как можно пройти повторный осмотр для продления инвалидности

Когда и как можно пройти повторный осмотр для продления инвалидности

Минздрав публикует ответы на самые частые вопросы, с которыми обращаются украинцы в контактный центр.

Повторное обозрение для продления инвалидности можно пройти после завершения военного положения.

Людям, у которых срок инвалидности истек, в период военного положения разрешено продлить действие инвалидности заочно, сообщили в Минздраве.

Повторный обзор, срок которого пришелся на период действия военного положения на территории Украины, переносится на срок после прекращения/отмены военного положения, но не позднее шести месяцев после его прекращения/отмены.

Дети и взрослые с инвалидностью могут получать, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, без прохождения повторного осмотра ЛКК или МСЭК:

социальные выплаты;

реабилитационные услуги и вспомогательные изделия (костыли, ходунки, кресла колесные), средства инконтиненции, например, памперсы, катетеры и т.п.;

образовательные услуги;

соответствующие льготы.

Также напоминаем номер контакт-центра Минздрава 0800602019.

Минздрав подробнее информирует о каждой из инфекций, а также когда необходимо делать вакцинацию. Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны.

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